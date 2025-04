Isa Pantoja, a unas semanas de dar a luz, confiesa cuál es su mayor tristeza: "Me duele"

A solo unas semanas de dar a luz, Isa Pantoja debería estar llena de felicidad. Sin embargo, tiene una tristeza difícil de solventar, tal y como ha desvelado en una entrevista para la revista Lecturas: "Me duele".

Y es que, como es bien sabido, Isa no se lleva ni con su madre ni con su hermano, aunque sí hubo un acercamiento con este último hace unas semanas, cuando ambos coincidieron en el hospital de Canarias donde estaba ingresada la hija de su prima Anabel.

Sin embargo, como confesó Isa, "me duele que mi madre no venga al parto". No sabemos si al final el tener un nuevo nieto ablandará el corazón de la tonadillera y finalmente hay un reencuentro.

Isabel Pantoja es una de las figuras más destacadas y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla en 1956, ha sido una cantante que, a lo largo de su carrera, ha generado tanto admiración como controversia en el ámbito musical.

Desde temprana edad, Pantoja mostró un talento innato para la música y la interpretación, comenzando a cantar en celebraciones y eventos locales a los 19 años. No obstante, su gran oportunidad llegó con su participación en el concurso televisivo Benidorm '78, lo que marcó el inicio de su ascenso a la fama. A lo largo de su carrera, ha lanzado más de 20 discos de estudio y ha vendido millones de copias alrededor del mundo.

La cantante es conocida por su voz singular y su capacidad para interpretar diversos géneros musicales, tales como la copla, la balada y el flamenco. Ha recibido múltiples nominaciones y ha obtenido varios galardones importantes, incluidos el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Éxito

Más allá de su éxito profesional, Pantoja ha sido también una figura polémica en la sociedad española. Su estilo de vida opulento ha sido objeto de críticas, y ha estado vinculada a varios escándalos mediáticos, incluido un veredicto judicial por evasión fiscal. A pesar de ello, ha demostrado una gran resiliencia y ha continuado con su carrera musical, enfrentando los desafíos con determinación.