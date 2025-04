José María Almoguera ya presume de maternidad con su nueva pareja: el nuevo nieto de Carmen Borrego

La polémica sacude de nuevo al clan Campos. Cuando parecía que la paz había llegado a la familia, Alejandra Rubio ha sacado la escopeta cargada y ha lanzado un demoledor dardo contra su primo José María Almoguera después de que sus compañeros en 'Vamos a ver' comentasen que es más simpático con los reporteros de calle que ella.

"Él es más amable porque ha trabajado en una redacción y yo no. Yo también era amable al principio hasta que me acosan. Si a él le dais la misma turra, igual salta" apuntaba enfadada. "Yo no voy por detrás ni negocio cosas con las revistas, ni con gente de la calle. Soy como soy. Voy de frente" añadía, dejando entrever que el hijo de Carmen Borrego sí lo hace.

Unas durísimas declaraciones a las que José María ha respondido con contundencia en 'TardeAR': "No sé a qué se refiere a que voy por detrás. No tiene razón. Si tiene pruebas, que lo demuestre. No tengo nada que reprocharle, ella sabrá lo que dice".

"Me da caña con que he vendido. He tenido la oportunidad de vender cosas porque me las han comprado. Si no hubiera gente como nosotros que vendiéramos ciertas cosas no sé de qué estaríamos hablando ahora" ha defendido, dejando claro que tanto Alejandra como él se dedican a lo mismo.

Jota Caral / Valeria Montero

"No me ha dicho nada, que yo supiera no tiene ningún problema conmigo. Creo que contra mí no tiene nada. Me gustaría saberlo. No le voy a reprochar nada" ha añadido conciliador, admitiendo que no entiende el ataque de su prima ya que "tengo el mismo apellido que ella y no he vendido nada jamás en mi vida. Podría haber estado hace diez años, he preferido hacerlo cuando no podía volver a mi vida. No entiendo que le pueda molestar a alguien".

María Sánchez y José María Almoguera son la pareja del momento y no hay imagen que compartan con sus seguidores que estos no se mueran de amor. Su relación que comenzó en 'GH DÚO' avanza a pasos agigantados. Tras su reciente y romántico viaje, 'La Jerezana' y el hijo de Carmen Borrego han compartido unas imágenes muy especiales.

Los tortolitos han fantaseado con la idea de formar una familia y han podido ver cómo serán sus hijos. ¡Y se han sorprendido con su gran parecido! Fantaseando sobre lo que les depara el futuro, María Sánchez 'La Jerezana' se ha preguntado cómo serán los hijos que tenga junto a José María Almoguera. Algo que gracias a la Inteligencia Artificial y a Dani Santos, la andaluza ha descubierto.

"Mira qué cosas tan monas. Tan rubito, tan majo", ha indicado Dani Santos señalando al niño de esta parejita que guarda gran parecido con José María Almoguera. Entre risas con este descubrimiento, María Sánchez ha bromeado con su madre. "Ea, ya tengo dos nietos", ha dicho la madre de 'La Jerezana' al ver las instantáneas que lo prueban. También ha sido de lo más llamativa la reacción de la exconcursante de 'GH DÚO' y anteriormente concursante de 'GH 12+1' al ver estas imágenes tan realistas de sus futuros retoños con el hijo de Carmen Borrego.