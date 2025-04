Polémica en "En boca de todos" por la amenaza de un colaborador del programa a Nacho Abad: "Si no puedo hablar me levanto a fumarme un..."

Las tensiones en los debates televisivos están a la orden del día. Esta vez, ha sido en el programa presentado por Nacho Abad, En boca de todos, donde ha tenido lugar un encontronazo entre Antonio Naranjo, colaborador del debate y el propio presentador.

"¿Puedo hablar? Si me decís que no puedo hablar, yo cojo, me levanto y me voy a fumarme un cigarro", exclamaba Naranjo en medio del debate sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y que obligaba al presentador ha intervenido para rebajar la tensión y reconducir la emisión.

Programa de actualidad

En boca de todos es un programa de televisión español producido por Producciones Mandarina para su emisión de lunes a viernes en las mañanas de Cuatro. El programa, estrenado el 28 de marzo de 2022, es presentado por el "periodista" y criminólogo Nacho Abad y por David Aleman en su sustitución.

El programa acerca a los espectadores las principales noticias sobre política y actualidad más comentadas del día, contextualizándolas a través de un equipo de expertos y colaboradores.

El 1 de diciembre de 2023 Diego Losada deja el programa después de verlo nacer para asumir nuevos proyectos dentro de Mediaset España y es sustituido por el periodista Nacho Abad, que se convierte así en el presentador titular.

El 29 de enero de 2024 adelantó su horario a las 11h30 de la mañana. Asimismo, el 28 de octubre de 2024 volvió a sumar una hora empezando a las 10h30.