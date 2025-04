Preocupación por el hijo de Guti y Romina Belluscio: Enzo pasa su tercera noche en urgencias

Momentos de tensión en la familia Gutiérrez Belluscio. Enzo, el hijo mayor de Guti y Romina Belluscio, ha sido ingresado de urgencia en el hospital y, según ha revelado su madre a través de sus redes sociales, ya acumula tres noches en observación. La modelo argentina ha compartido una imagen que ha encendido todas las alarmas entre sus seguidores: el pequeño aparece tumbado en una cama de hospital, con una vía en el brazo izquierdo y una tirita de dibujos que confirma su estancia en la zona pediátrica.

Aunque Romina no ha desvelado el motivo exacto de este ingreso, sí ha dejado claro que no ha sido un episodio aislado. "Tercera noche en urgencias con mi niño", escribía sobre la imagen, junto a un esperanzador: "Esperemos que a la tercera vaya la vencida". Todo apunta a que Enzo arrastra una fiebre persistente que no le da tregua y que ha obligado a sus padres a llevarlo al centro médico de forma continuada en los últimos días.

Guti, por su parte, ha optado por el silencio. Centrado en sus publicaciones profesionales, el exfutbolista no ha hecho ninguna mención a la situación de su hijo. Es Romina quien, más activa en el terreno familiar, está informando a sus seguidores del delicado momento que atraviesan.

Pascua en familia… con sobresalto incluido

Lo más curioso es que hace solo unos días, Romina compartía unas entrañables imágenes celebrando la Pascua en familia. En ellas se veía a sus hijos Enzo y Romeo jugando con su abuela a buscar huevos de Pascua por el jardín de su lujosa casa. En ese momento, el pequeño Enzo parecía encontrarse bien, aunque se intuía que algo no marchaba del todo bien, pues llevaba pijama y la capucha puesta durante toda la búsqueda. La alegría duró poco, ya que días después comenzaron las visitas a urgencias.

Un refugio de ensueño a las afueras de Madrid

La familia reside en una espectacular mansión en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Más de 1.000 metros cuadrados de puro lujo, con piscina de diseño, hamacas acuáticas, un jardín repleto de vegetación natural y hasta un pequeño huerto familiar. Allí, los pequeños tienen todo lo necesario para crecer en un entorno privilegiado, alejado del ruido de la ciudad, aunque estos días la tranquilidad se ha visto interrumpida por la preocupación por el estado de salud de Enzo.