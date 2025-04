Sacan de urgencia a Montoya de Supervivientes por lo ocurrido en las últimas horas: "He tocado fondo"

José Carlos Montoya está al límite. Este domingo, durante la gala de 'Supervivietes: Conexión Honduras', el de Utrera amenazaba con abandonar el reality completamente desquiciado: "Creo que he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así", confesaba a Sandra Barneda sin poder contener las lágrimas.

Y aunque en ese momento aseguraba que Manuel no tenía nada que ver en sus deseos de tirar la toalla, cuando terminaba el programa ambos protagonizaban una durísima discusión en la que Montoya no dudaba en llamar al gaditano "vergüenza de persona" mientras Anita Williams intentaba consolarle y tranquilizarle. "Me quiero ir a mi casa" repetía una y otra vez completamente roto.

Una discusión que ha acabado con la organización evacuando a Montoya de urgencia de la playa tras activar el protocolo de abandono, tal y como han informado en las redes sociales del programa hace unos minutos. A pesar de que no será hasta esta noche durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie', en el vídeo compartido en 'X' se ve al andaluz tumbado en la arena explicándole a uno de los miembros del equipo que "ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho". Algo que es innegable que le ha pasado factura y le ha dejado derrumbado.

Tumbado en la arena de la playa, ha recibido la visita de uno de los miembros de la organización del programa, que se ha interesado por su estado de salud al verlo completamente abatido.

Era entonces cuando el participante se desahogaba y confesaba que su último y tenso enfrentamiento le había pasado factura: “Ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho”, explicaba.

Tras esas palabras, una barca acudía a los Cayos Cochinos para evacuarlo y, mientras él partía, Carmen Alcayde se quedaba preocupada y con cara de circunstancias en las rocas, a la espera de saber qué es lo que le ha ocurrido a su gran amigo. De momento, se desconoce qué es exactamente lo que le ha ocurrido a Montoya y será esta noche, a las 22:00, en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' donde Carlos Sobera dará la última hora del estado del concursante.