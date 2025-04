Tensión sin precedentes en esta conexión en directo entre Susanna Griso y Jordi Évole: "Me ha dado vergüenza"

La muerte del Papa ha sobrecogido a la sociedad internacional. El sumo pontífice fallecía el pasado domingo de un ictus, tras meses haciendo gala de una salud delicada. Como tema del momento, los magacines han seguido de cerca desde su muerte hasta la elección del futuro líder de la iglesia católica y precisamente ha sido una conexión en directo entre Susanna Griso y Jordi Évole en Espejo Público el momento en el que se ha vivido cierta tensión en el programa.

"¿Qué has sentido al ver las condolencias de esos líderes y lideresas?", le ha preguntado directamente Susanna Griso al periodista y presentador. En ese momento, Évole no se ha mordido la lengua y se ha plantado: "He sentido un poco de vergüenza ajena. Me ha dado vergüenza ajena ver a gente que en vida le pusieron a parir y no lo trataron nada bien y que ahora, con la muerte, todo el mundo pase a ser bueno. Hay mucho mensaje hipócrita y, bueno, nada nuevo".

Trayectoria

El 14 de septiembre de 1998, Susanna Griso se unió a Antena 3, donde comenzó a presentar Antena 3 Noticias 1 junto a Matías Prats. En 2001, asumió la conducción de Antena 3 Noticias 2, encargándose también de coberturas especiales como las elecciones vascas y el primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. A lo largo de los años, fue la principal presentadora de diversos informativos, en ocasiones en solitario y otras veces acompañada de diferentes periodistas.

En 2003, regresó a la conducción de Antena 3 Noticias 1, y en 2004 participó en los especiales informativos sobre los atentados del 11 de marzo y las elecciones generales. Durante ese periodo, Roberto Arce se unió como copresentador, mientras Susanna continuó con su papel destacado en el programa. En 2006, dejó Antena 3 Noticias 1 para liderar el programa de actualidad Espejo Público, que presenta desde entonces.

Especiales

A lo largo de su carrera, ha estado al frente de numerosos especiales, como los de las elecciones generales de 2008 y 2019, y ha colaborado en diversas iniciativas benéficas, como la exposición fotográfica Mujeres al natural en 2010. En 2014, presentó programas especiales relacionados con la serie El tiempo entre costuras, y en 2016 estuvo a cargo de Dos días y una noche. También ha sido una figura clave en la cobertura de elecciones y otros eventos importantes de la actualidad.