Tras años de silencio, Adara Molinero reconoce la infidelidad con Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi: "Sus gustos sexuales..."

Adara Molinero sorprendía a sus seguidores con un importante proyecto profesional en compañía de su madre, Elena Rodríguez. Se trata del videopodcast de Telecinco "En las mejores familias", un espacio en el que madre e hija entrevistan a personalidades de Mediaset.

Unas de las últimas invitadas han sido Susi y Marisol Jiménez, de los Gipsy Kings, quienes han hablado de la maternidad pasados los 30 y que aprovechaban para debatir sobre este aspecto a una edad más avanzada. Elena Rodríguez, que ha hablado en anteriores ocasiones de las dificultades que vivió cuando sus hijos eran pequeños, desvela si se vería preparada para volver a pasar por todo lo que conlleva la maternidad, más a los 52 años, edad de la madre de la influencer.

Pero el encunetro no solo ha girado en torno a la maternidad, también han aprovechado para destapar algunos temas del pasado sobre los que la influencer no había puesto la lupa hasta ahora, como por ejemplo, el supuesto romance que su ex, Hugo Sierra, padre de su hijo Martín, habría mantenido con Valeri, quien fuera saltara a los medios por su sonado romance con Álvaro Muñoz Escassi mientras este salía con María José Suárez.

Una bomba que la influencer ha estado reservando durante años y sobre la que no ha querido profundizar mucho más. "Esa persona dijo que era conocedora de todo", señala Adara Molinero, refiriéndose a Valeri. Asimismo, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' opina acerca de la posible relación de su exnovio con Valeri. "Allá cada uno con sus gustos sexuales", exclama Adara Molinero, bajo la atenta mirada de su madre, Elena Rodríguez, la cual ha sido la encargada de poner este controvertido tema sobre la mesa.

Adara Molinero Rodríguez (Alcobendas, Provincia de Madrid, 12 de marzo de 1993). Saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 17.

Antes de entrar en GH, trabajó como azafata de vuelo en Iberia y como modelo internacional, lo que la llevó a trabajar unos meses de modelo fotográfica en China e Indonesia.

Su carácter emocional y guerrero le llevó a ser una de las protagonistas de la edición. Hizo buen tándem con Bárbara Cañuelo, y tras tener feeling con Rodrigo Fuertes durante las primeras semanas, comenzó una relación con Pol Badía, enemistándose por ello con Miguel Vila, a quién también le atraía Pol. Tuvo broncas con muchos de sus compañeros y se vio apartada del grupo mayoritario durante casi toda su estancia en la casa. Junto a Bárbara, fue la concursante que más puntos obtuvo en las nominaciones, con un total de 93 puntos. Tras 7 nominaciones, fue la 11.ª expulsada estando en la casa 84 días, a 3 semanas de la final. Fue la primera edición de Gran Hermano que presentó Jorge Javier Vázquez, tras la marcha de Mercedes Milá por motivos de salud mental.

En octubre de 2017, posó para la portada de Interviú. Ese mismo año, abrió su propio canal de YouTube donde habla de sí misma y de sus propias experiencias.

En enero de 2018 comenzó una relación sentimental con el ganador de Gran Hermano Revolution, Hugo Sierra y con el que tiene un hijo, Martín, nacido el 22 de febrero de 2019. Actualmente no siguen juntos, pero tienen buena relación. Además, ese mismo año, Adara se inició en el mundo empresarial e inauguró un salón de manicura en la ciudad de Mallorca, llamado Adara Beauty.