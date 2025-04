Boris Izaguirre pone contra las cuerdas a Terelu Campos al destapar esta comprometida información en plena guerra mediática: las imágenes que dejan en muy mal lugar a la colaboradora

El clan Campos parece estar en plena guerra familiar. Después del cruce de indirectas entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera, llega ahora la posible tensión que existiría entre la influencer y su madre, Terelu Campos. Y es que las sosprechas han saltado tras unas declaraciones de la colaboradora en la que se deja entrever un posible distanciamiento entre madre e hija. Ahora, la nieta de María Teresa Campos da la cara y cuenta su versión.

Desde el plató de ‘Vamos a ver’, la aludida respondía. Cree que su madre se refiere a su familia más extensa dado que sus tíos y sus primos viven en Málaga, además, ella ha hecho su vida en Madrid: "Tengo mi vida, mi familia, he formado mi propia familia".

Pero el foco no solo está puesto en la supuesta mala relación entre los miembros del clan, la polémica también está servida por las supuestas malas actitudes que Terelu Campos mantendría en su vida personal y en su entorno laboral.

Boris Izaguirre ha sido el encargado en señala en Tardear esta criticable actitud de la colaboradora. Todo sucedía mientras Terelu Campos se encontraba en una terraza y le pedía a su chófer que le abriese una lata de refresco mientras ella no apartaba la mirada del móvil. "¡No da las gracias al señor que le está sirviendo el refresco! ¡En ningún momento se separa del móvil para dar las gracias, o thank you, o merci o lo que quieras Terelu! ¡Hay que dar las gracias!".

Polémicas imágenes

Mucho se ha comentado en las últimas semanas, a raíz de su paso por 'Supervivientes', la actitud soberbia, prepotente y altiva que Terelu Campos habría mostrado con sus compañeros en televisión, especialmente durante su época de máximo esplendor cuando presentaba "Con T de tarde" en Telemadrid.

Según 'destapó' Alessandro Lequio y confirmaron posteriormente diversos testigos -muchos de los cuales han evitado dar la cara-, la hija de María Teresa Campos tenía entonces una secretaria (que pagaba ella misma) que la seguía a todos los lados atendiendo sus necesidades, que pasaban por sujetarle el cenicero, abrirle las latas de Coca-Cola e incluso poner la mano para que la presentadora escupiese el chicle antes de entrar a plató.

Además, se ha dicho que Terelu tendría mal carácter y que no trataría bien -sino con prepotencia y mala educación- a sus compañeros. Acusaciones que la madre de Alejandra Rubio ha negado rotundamente, anunciando demandas contra aquellos que han puesto en duda su profesionalidad.

Inmersa en los últimos ensayos de la obra teatral 'Santa Lola', con la que debutará en el Teatro Zorrilla de Valladolid este sábado, la colaboradora ha protagonizado una escena de lo más llamativa que pone de nuevo el foco en el carácter servil que tienen con ella sus trabajadores.

Ajena a la presencia de cámaras grabando la escena, Terelu se ha sentado en una terraza a consultar su teléfono móvil mientras su chófer iba a buscarle su refresco favorito antes de ir a un centro de belleza a ponerse a punto para el gran día.

Y avivando las especulaciones de que es una diva, el conductor no ha dudado en abrir la lata, servir la bebida cuidadosamente en un vaso y acercárselo a la hermana de Carmen Borrego, que impasible no ha movido ni un dedo ni tampoco ha agradecido a su empleado su gesto, que sin decir nada ha abandonado el lugar dejando a Terelu sola.

Sin embargo, minutos después la presentadora no ha dudado en llevar ella misma el vaso del interior del local a la terraza para fumar un cigarro, sin importarle llevar todos los dedos de la mano cubiertos con papel de plata.

europa press