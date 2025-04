Comunicado de última hora sobre el estado de salud de Raphael: "Se me diagnosticó un linfoma cerebral"

Raphael viajaba hace unos días hasta Ibiza junto a su mujer para disfrutar de unos días de desconexión en Semana Santa y este miércoles, 23 de abril, ha anunciado a través de sus redes sociales su tan esperada vuelta.

"Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho", ha escrito el cantante en sus redes sociales.

El artista ha explicado que "durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó" y hoy, "con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Una noticia que no extraña. Llevaba alejado del foco mediático desde que se le diagnosticara un linfoma cerebral a raíz de sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 17 de diciembre cuando se encontraba en el plató de 'La Revuelta' grabando un especial para Navidad, pero en este último mes Raphael se ha dejado ver en más de una ocasión muy recuperado.

Después de agradecer a todo el personal sanitario que se ha volcado con él, a su familia, a todos sus seres queridos y a esa comunidad de seguidores que le han mandado sus mejores deseos, el artista por fin anuncia su vuelta más esperada.

Adiós a los escenarios

Sin embargo, y a pesar de que se encuentra fenomenal y ha respondido muy bien a la medicación -tanto es así que uno de los dos nódulos de su linfoma cerebral había desaparecido un mes después de iniciar el tratamiento-, el cantante de 'Mi gran noche' es consciente de que en estos momentos toca ser prudente y no precipitarse. Lo importante es recuperarse totalmente, y así lo ha revelado en su significativa reaparición ante las cámaras de Europa Press.

Y es que dispuesto a ir retomando poco a poco su carrera musical, sin descuidar sus visitas periódicas al médico para continuar con su recuperación, Raphael ha acudido a la sede de su discográfica en Madrid, RLM Management, para reunirse con su equipo y seguir trabajando en su música aunque sea (por el momento) alejado de los escenarios.