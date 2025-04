Cristina Pedroche habla por primera vez de su crisis con Dabiz Muñoz y cuenta los motivos de la separación: "Ya me avisaron..."

Una embarazadísima Cristina Pedroche se ha dejado querer este miércoles, 23 de abril, por las calles de Barcelona disfrutando del día de Sant Jordi. Allí ha atendido a multitud de fans que se han acercado hasta su puesto para hablar con ella y hacerle regalos para su futuro bebé.

La colaboradora de televisión ha desvelado ante las cámaras que se encuentra "muy bien" y que "el cariño de la gente es lo mejor", sin embargo... su rostro ha cambiado cuando se le ha preguntado por esos rumores sobre una posible crisis sentimental con Dabiz Muñoz.

Riéndose y sin querer dar muchos detalles, Pedroche ha contestado que "hoy en Sant Jordi, es un día maravilloso", pero ha confirmado que ambos están "felices", desmintiendo así que estén pasando por un mal momento como pareja.

"Ya me avisaron que habría varias diferencias entre el primer y el segundo embarazo, pero no me imaginé que tantas" escribía en sus redes sociales hace unos días, refiriéndose al descanso, ya que "antes me podía echar la siesta cuando quería, ahora cuando me dejan y no siempre me quedo dormida, me cuesta muchísimo".

Despegue

No obstante, fue en 2010 cuando su carrera televisiva despegó al unirse al programa "Sé lo que hicisteis...", donde asumió el rol de reportera en reemplazo de Pilar Rubio, destacándose por su carisma y talento. Su presencia se extendió hasta la conclusión del programa en La Sexta en 2011. Posteriormente, mantuvo una función similar en "Otra Movida" en Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012, consolidándose como figura en el mundo del espectáculo y protagonizando portadas en revistas destacadas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, Cristina incursionó en la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales. A partir de noviembre del mismo año, participó en una sección del programa "Anda Ya" de la misma cadena. Su presencia activa en Twitter la catapultó en marzo de 2013 como la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la plataforma. Regresó a La Sexta a finales de 2013 para unirse al programa diario de sobremesa "Zapeando" bajo la conducción de Frank Blanco.

En 2014, destacó en episodios de "La que se avecina", "Aída" y "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala anual de los premios Neox Fan Awards en Neox y colaboró en "Los viernes al show" en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, marcando un punto culminante en su carrera. En las campanadas de fin de año de 2014, generó controversia al lucir un vestido transparente. En marzo de 2015, tomó un receso temporal en "Zapeando" para presentar en solitario una nueva temporada del programa "Pekín Express" en Antena 3. En febrero de 2016, condujo el mismo formato en La Sexta.

Renovó su contrato con Atresmedia en 2018 y co-presentó las campanadas de fin de año de 2018 junto a Alberto Chicote, destacando por un traje con escultura de vidrio. Desde septiembre de 2019, colaboró en la temporada 2019-20 de "El hormiguero 3.0" en Antena 3.