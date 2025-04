Decisión sin precedentes en Supervivientes: el equipo médico emite su veredicto tras las últimas pruebas realizadas a este concursante

José Carlos Montoya está al límite. Este domingo, durante la gala de 'Supervivietes: Conexión Honduras', el de Utrera amenazaba con abandonar el reality completamente desquiciado: "Creo que he tocado fondo. Más allá de eso, no sé. No puedo más. A nivel emocional creo que estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente en España entenderá que esto está siendo muy duro y no sé, me ha venido así", confesaba a Sandra Barneda sin poder contener las lágrimas.

Y aunque en ese momento aseguraba que Manuel no tenía nada que ver en sus deseos de tirar la toalla, cuando terminaba el programa ambos protagonizaban una durísima discusión en la que Montoya no dudaba en llamar al gaditano "vergüenza de persona" mientras Anita Williams intentaba consolarle y tranquilizarle. "Me quiero ir a mi casa" repetía una y otra vez completamente roto.

Una discusión que ha acabado con la organización evacuando a Montoya de urgencia de la playa tras activar el protocolo de abandono, tal y como han informado en las redes sociales del programa hace unos minutos. A pesar de que no será hasta esta noche durante 'Supervivientes: Tierra de Nadie', en el vídeo compartido en 'X' se ve al andaluz tumbado en la arena explicándole a uno de los miembros del equipo que "ayer desfogué mucho y a nivel emocional broté mucho". Algo que es innegable que le ha pasado factura y le ha dejado derrumbado.

Un momento crítico que ha acabado con el de 'La isla de las Tentaciones' abandonando la playa en una barca en solitario con muy mala cara mientras Carmen Alcayde se ha quedado desolada al ver a su gran amigo siendo evacuado de urgencia para recibir atención médica.

Tras horas de incertidumbre en las que el futuro del concursante parecía seguir en el aire, el equipo médico del programa ha acabado por pronunciarse sobre la continuidad del sevillano. Finalmente, Carlos Sobera abría el sobre que contenía la decisión final sobre su futuro en el programa: "En el día de ayer, Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general, dolores artiuclares, debilidad y fiebre elevada. Por ello fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros. Enhorabuena, Montoya, sigues en 'Supervivientes'".

