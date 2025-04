El duro testimonio de la cantante Lorena Gómez, cuñada de Sergio Ramos: "Quería encajar y que me aplaudiesen y, en ese intento, me olvidé de gustarme"

La cantante Lorena Gómez, cuñada del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, ha sorprendido en las redes sociales con un duro testimonio. "Durante mucho tiempo viví intentando gustar a los demás. Quería encajar, que me quisieran, que me aplaudieran, que no me juzgaran y, en ese intento, me olvidé de gustarme a mí, me puse en un segundo plano sin darme cuenta y, cuando las cosas no salían, me enfadaba con la vida. Y pensaba: ¿por qué a mí no? ¿por qué todo me cuesta tanto?", ha contado la artista a través de un vídeo en Instagram, revelando el largo sufrimiento que tuvo en el pasado.

Ahora, con las heridas ya cicatrizadas, la artista y mujer de René Ramos lo ve todo de otra manera y ha querido compartir su experiencia para servir de ayuda a otras personas. "La verdad que ahora lo veo claro: no era la vida la que estaba en mi contra, era yo la que no estaba bien. No me estaba cuidando, no me estaba gustando, no me estaba eligiendo. Y así es muy complicado que las cosas fluyan. Pero bueno, cuando empecé a cambiar eso, todo empezó a cambiar. Cuando dejé de exigirme perfección y empecé a abrazar mi verdad con lo bueno y con lo malo. Cuando decidí empezar por dentro, por mí, todo empezó a encajar", confesó.

Lorena Gómez se abrió en canal ante sus seguidores. "Porque sí, para que los sueños se cumplan, primero hay que estar bien con una misma. Hay que sanar, quitar la culpa y reconectar con lo que realmente una es. Como dice la canción, mi canción: cada batalla en la que fuimos pequeños, nos hizo gigantes. Y en eso es en lo que estoy: batallando día a día, con miedo a veces, pero con valentía". Y remata: "Si algo he aprendido es que cuando tú cambias, la vida cambia; cuando tú te eliges, el mundo empieza a reflejar eso. Así que si tú estás ahí sintiéndose perdida, frustrada, cansada… Haz una pausa, respira y pregúntate: ¿Me estoy eligiendo realmente? Porque el verdadero camino no empieza fuera, empieza dentro".

Lorena Gómez se hizo famosa tras su participación en Operación Triunfo, programa que ganó en la edición de 2006. Desde entonces, ha publicado tres álbumes de estudio y ha compartido escenario con cantantes como India Martínez, Manuel Carrasco o Pastora Soler. También ha hecho de actriz en series como "El rostro de la venganza" y ha participado en diferentes programas televisivos como Tu Cara Me Suena.

En el terreno personal, la catalana sale desde 2019 con el agente deportivo René Ramos, hermano del famoso futbolista Sergio Ramos, que actualmente juega en Monterrey (México). Es cuñada, por tanto, de Pilar Rubio, que hace escasos días ganó el programa de "Maestros de la Costubra Celebrity". El 2 de mayo de 2020 dio a luz a su primer hijo, René, en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla.