Un espectador de Saber y Ganar anuncia la cancelación del programa por lo que sucedió durante una prueba con un concursante: "Los constantes gritos de Jordi Hurtado"

Jordi Hurtado lleva casi 30 años unido a Saber y Ganar, sin embargo, hace tiempo que se viene hablando de una posible retirada del presentador aunque por ahora, el catalán no piensa abandonar el programa de La 2 que le ha dado la fama.

Sin embargo, a pesar de las simpatías de las que goza el presentador, hay espectadores que parecen no estar de acuerdo en cómo el catalán está llevando el espacio en los últimos años. Así lo ha hecho saber un seguidor del programa a través de un extenso comentario.

"Soy seguidor del programa desde que inició sus andares, y siempre me ha gustado mucho. Grandes recuerdos que con los años se han ido conviertiendo en una absoluta animadversión por varios motivos.

Primero; en lugar de fomentar el compañerismo entre concursantes, lo que promueven es una injusta e insana competencia, como la que ha ocurrido hoy 16/04/25 en la prueba de la pregunta caliente. Han ido claramente a cargarse a un concursante (Suso), tanto sus ¿compañeros?, como el propio Jordi Hurtado quién, en otras ocasiones en situaciones similares, ha llegado a plantear "¿no le envían ninguna pregunta a Juanito o a Pepito?...". Absoluto silencio detalor.

Es una pena porque hay muy buenos concursantes que se van por normas del programa a mi juicio tremendamente cuestionables.

Segundo; no entiendo que a los concursantes les resten dinero por no superar alguna prueba; ya de por sí bastante les cuesta cada programa conseguirlo, como para que por un fallo se queden sin la mitad (calculadora humana).

Tercero; el formato del programa, desde mi humilde punto de vista, ha ido a peor con los años. En cuanto a los presentadores, y con mi total respeto hacia su profesionalidad, hay dos aspectos que me gustaría resaltar. Por un lado, ¿alguien entiende el papel de Pilar en el programa?. A mí me cuesta entenderlo a nivel pragmático. Y, por otro lado, cada vez me cuesta menos no cambiar de canal ante los constantes gritos de Jordi Hurtado (parece alterado). Les hace preguntas a los concursantes y no les deja responder y, sus cansinas coletillas de ¡ATENCIÓN, ATENCIÓN, ATENCIÓN!, y ¡LO HA DICHO, LO HA DICHO, LO HA DICHO!, me taladran el cerebro.

Igual va siendo hora de valorar cambios en beneficio del propio programa y de los espectadores. Nos veremos en ese momento si llega a producirse dado que, a día de hoy, tenéis un seguidor menos.

Un saludo y feliz Semana Santa", concluyó el espectador.

Trayectoria

Es conocido y popular en España por ser el rostro habitual de los concursos en Televisión Española desde 1985. Es familiar lejano del periodista Jordi Évole, ya que la abuela paterna de Évole y el padre de Hurtado son primos hermanos y originarios del pueblo extremeño de Garrovillas de Alconétar.

Adquirió experiencia en la radio como presentador del programa La radio al sol, en Radio Barcelona, de la Cadena SER, espacio ganador del Premio Ondas en 1982.

En los años 90 fue uno de los actores de doblaje que dio voz a Epi, del programa infantil Barrio Sésamo.

En 1985 debutó ante la cámara con el concurso de TVE Si lo sé no vengo, que presenta junto a Virginia Mataix. El éxito del programa permitió que se mantuviera en antena hasta 1988. La experiencia supuso además su primer contacto profesional con el realizador Sergi Schaaff, con quien volvió a coincidir en otros proyectos, entre otros la primera versión sólo para el circuito catalán de TVE del después popular programa 3x4. En la temporada 1989-1990 presentó el miniconcurso La liga del millón, dentro del programa deportivo Estudio Estadio, pero el espacio no cuajó y se retiró. Compaginó ese trabajo con el espacio La alegría de la casa en la Cadena SER.