Fran Rivera, demoledor tras su ausencia en el homenaje a su padre, Paquirri: “Se te quitan las ganas de relación"

Fran Rivera y Canales Rivera, dos de los miembros más mediáticos del clan Rivera, han vuelto a dejar claro que su relación está completamente rota. Lejos de reconciliarse, ambos han lanzado declaraciones contundentes que zanjan cualquier posibilidad de entendimiento... al menos por ahora.

La polémica ausencia de Fran Rivera en el homenaje a Paquirri

El último desencuentro se ha producido a raíz de la corrida homenaje a Paquirri celebrada hace unos días en Barbate. Un evento cargado de simbolismo para la familia, organizado por Cayetano y Canales Rivera, pero al que Fran Rivera no asistió, ni como torero ni como espectador.

La ausencia del hijo mayor del malogrado torero no pasó desapercibida, y ha sido él mismo quien ha querido aclarar los motivos en una llamada al programa TardeAR:

“Eso es una cosa que se inventaron entre mi primo y mi hermano. Es un festival que han hecho ellos para torear y tal, y le han hecho un homenaje a mi padre”, dijo con evidente frialdad.

Fran Rivera, tajante con su primo Canales: “Va a la televisión a hablar mal de mí”

El distanciamiento entre Fran y Canales viene de lejos, pero ahora ha quedado más claro que nunca que su relación es inexistente.

“Desde que va a la televisión a hablar mal de mí, evidentemente no tengo ninguna relación. Cuando uno va a hablar mal de ti en la televisión todo el rato, se te quitan las ganas de relación, ¿no?”, sentenció Fran, dejando claro que no piensa retomar el contacto con su primo.

Canales Rivera no se queda callado: “Es un señor que me interesa poco”

Lejos de suavizar la situación, Canales también ha querido dejar clara su postura en TardeAR:

“Es un señor que me interesa poco. Yo no le conozco de nada. De verdad que puedo empatizar con él, pero no sé los motivos de su malestar. Llevo más de 30 años sin tener una conversación de más de tres minutos con él”.

Una confesión que deja entrever que el enfrentamiento no es algo reciente, sino una tensión familiar que se ha mantenido latente durante décadas.

Cayetano Rivera, entre dos fuegos

Por su parte, Cayetano Rivera ha optado por mantenerse al margen de la disputa entre su hermano y su primo. El exmarido de Eva González, también presente en la corrida homenaje, ha preferido centrarse en la memoria de su padre “Torear en la tierra de mi padre siempre es un aliciente, una ilusión, un recuerdo que vivo con nostalgia. Muy especial”.

Sobre las ausencias, simplemente dijo: “La gente se va yendo, pero bueno, los mantenemos con el recuerdo”.

¿Habrá reconciliación?

Por el momento, todo indica que la fractura entre Fran y Canales Rivera es profunda y difícil de reparar. A pesar del legado común que comparten y del amor por la tauromaquia que los une, sus caminos parecen estar más distanciados que nunca.