Preocupación por Mercedes Milá al confesar el problema de salud mental que padece: "Dudaba si hacer pública mi..."

Tras hacer público en 2018 que sufría una depresión, Mercedes Milá activaba las alarmas sobre su salud mental el pasado febrero, cuando en una entrevista en el programa '59 segundos' con Gemma Nierga en La 1 confesaba que su depresión era crónica y se había convertido en una "espada de Damocles" que "aparece y desaparece en muchos momentos" y le produce, algunos días, "tristeza, melancolía, una sensación de vacío, de infelicidad, de pensar que tu vida no ha servido para nada".

Y aunque muy apenada por la muerte del Papa Francisco, al que admiraba y ha dedicado una emotiva despedida en sus redes sociales, la presentadora ha compartido la mejor de las noticias en su reaparición pública en el estreno de la nueva docuserie de RTVE Play, '¡Hope! Estamos a tiempo" este martes en Madrid. Y es que se encuentra muchísimo mejor y ha encontrado la 'solución' perfecta para 'mantener a raya' su depresión.

Mercedes Milá se confiesa

"Es mucho mejor que me lo preguntes directamente. ¿Cómo estás del tema mental? Pues soy periodista, ¿eh?" ha respondido a una reportera con la espontaneidad que la caracteriza cuando le ha preguntado cómo se encuentra de salud. "Estoy muy bien porque, gracias a los santos arcángeles o a no sé a quién, han dado con una pastilla que me va muy bien. Eso le pasa muchísimo a la gente con depresión: puedes estar probando meses y meses, años y años, y de repente una pastilla te va bien. Y no sé, sois vosotros los que me tenéis que decir cómo me veis. Yo... Esa pastilla me ha cambiado la vida porque estoy tranquila, estoy de buen humor, estoy feliz. Ay, estoy feliz, no me lo puedo ni creer" reconoce.

"Yo no he ido a terapia, estuve muy al principio, pero yo voy a un psiquiatra, que lo que hace es que me da la química que me hace falta. Al principio dudaba si hacer pública mi depresión, porque pensaba que a lo mejor a la gente no le haría gracia o no sé, y bueno, luego pensé: si sirve a alguien para no acomplejarse y para tratarse, pues lo voy a hacer" ha añadido, revelando por qué decidió contar que sufría problemas de salud mental.

Cambiando de tema, Mercedes ha querido ensalzar la figura del Papa Francisco, destacando que fue un hombre "que ha luchado por acercarse a la gente que más lo necesitaba, ha luchado contra todas las mafias del Vaticano, ha sido una persona que ha seguido el caminito que marcó Jesucristo y lo ha seguido hasta el final. Hay mucha gente que dice que no tendremos otro Papa igual".

También ha dedicado unas palabras a Mario Vargas Llosa tras su fallecimiento el pasado 13 de abril, dejando claro que no cree que la figura del Nobel se viese eclipsada por su mediática historia de amor con Isabel Preysler: "Era un hombre bueno, un escritor fantástico, extraordinario, y a Mario no le opaca ni Marilyn Monroe".