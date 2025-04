La presentadora Isabel Jiménez, inseparable del hijo de David Cantero: la historia tras la pareja de Mediaset que cubre la muerte del Papa

La periodista de 'Informativos Telecinco' trabaja codo con codo con Álvaro Berro, el hijo de su inseparable excompañero, en plena cobertura de la histórica muerte del Papa Francisco.

La cobertura informativa por la muerte del Papa Francisco está dejando imágenes para la historia… y también para el corazón. Una de ellas, la protagonizada por Isabel Jiménez y Álvaro Berro, hijo de su antiguo compañero de plató David Cantero, con quien formó durante más de una década uno de los tándems más icónicos de 'Informativos Telecinco'.

De Cantero… a su hijo: la nueva sintonía profesional de Isabel Jiménez

Aunque ya no comparte informativos con David Cantero, Isabel no ha perdido el vínculo con su familia. En Roma, epicentro mundial de la actualidad tras el fallecimiento del Papa, Isabel está trabajando mano a mano con Álvaro Berro, joven reportero de 'Noticias Cuatro' y heredero del aplomo informativo de su padre. Juntos comparten el set que Mediaset ha reservado para sus conexiones en directo, con la majestuosa Basílica de San Pedro como fondo. Las imágenes de ambos desde el mismo ángulo no han tardado en circular por redes, y los seguidores más nostálgicos no han podido evitar emocionarse.

Trabajo, complicidad… y paseos romanos

Además de los compromisos profesionales, Isabel y Álvaro están compartiendo momentos más personales en la Ciudad Eterna. Así lo ha mostrado ella misma en sus redes sociales, donde ha publicado algunas instantáneas de sus paseos por Roma, dejando claro que la buena sintonía profesional se traslada también a su tiempo libre.

Esta coincidencia llega en un momento delicado para Isabel Jiménez, quien recientemente ha confirmado su ruptura sentimental tras 16 años de relación con su marido, el ingeniero Alejandro Cruz. A pesar del duro golpe personal, la periodista se ha volcado de lleno en su trabajo, y este viaje a Roma podría haberle dado un respiro emocional... y una nueva conexión profesional.

Álvaro Berro: el joven que pisa fuerte en los informativos

Con tan solo unos años de experiencia frente a las cámaras, Álvaro Berro se está consolidando como uno de los rostros jóvenes más prometedores de Mediaset. Su seriedad, profesionalismo y estilo sereno han sido comparados en más de una ocasión con los de su padre, David Cantero, con quien mantiene una excelente relación tanto personal como profesional.

Sin duda, ver juntos a Isabel Jiménez y Álvaro Berro ha sido una bonita estampa para todos aquellos que crecieron viendo a Isabel y Cantero cada mediodía en la televisión. Una nueva generación pisa fuerte… y con la misma elegancia.