Rosa abandona Pasapalabra y ficha por Tu cara me suena: "Tiene que estar en la nueva edición"

Rosa y Manu siguen cada tarde batiéndose en emocionantes duelos por hacerse con el bote de Pasapalabra. Ambos concursantes han logrado consolidarse a base roscos de infarto, como dos rostros más que familiares en las tardes de Telecinco.

Uno de los talentos ocultos que Manu ha dejado al descubierto desde que participa en el programa es su facilidad para tirar de ingenio y cerrar cada tarde con una curiosa rima dedicada a los invitados. Lo que no se sabía hasta ahora es que su rival, Rosa, también tenía un talento particular que ha dejado ver en "la pista musical" y que llevaba a Roberto Leal a postular a la gallega como posible concursante de la próxima edición de Tu cara me suena.

“Rosa tiene que estar en Tu cara me suena”: Así suena su voz… ¡con una canción de Adele! https://t.co/JzRWtCXG0b #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 22, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente 25 preguntas.