Alejandra Rubio se planta con sus compañeros de plató y advierte tras las últimas informaciones de crisis: "No sois mis amigos"

Ya es oficial, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado un paso más que afianza su relación. Tras su reciente paternidad, la pareja que reside en la casa que la influencer tiene en Aravaca, ha lanzado su propio proyecto empresaria, concretamente una barbería que es a su vez estudi de tatuajes. Brigantes barber shop es la apuesta del hijo de Mar Flores por emprender en el mundo empresarial, curiosamente en Vallecas, el barrio en el que vivía antes de mudarse con su novia.

Sin embargo, a pesar de esta nueva y emocionante etapa, la influencer parece estar cansada de tener que abordar la información relacionada con su familia en el plató de Vamos a ver. Así se lo ha hecho saber a sus compañeros de programa. "No sois mis amigos, solamente espero un respeto. Cuando veo desde mi casa cómo habláis de mí cuando no estoy, sinceramente me molesta porque soy sincera y si tengo que decirte algo, te lo digo a la cara".

Fieles a la tradición

Fieles a la tradición de la familia Campos, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han pasado la Semana Santa en Málaga, ciudad natal de María Teresa Campos, donde todavía conservan la vivienda familiar. Una escapada con significado, especialmente para la hija de Terelu, que ha querido mantener viva la costumbre de su abuela.

El actor ha compartido con entusiasmo cómo ha sido su primera experiencia en esta celebración andaluza: "Muy bonito, la verdad. Nunca había estado y me ha parecido precioso", contaba tras su regreso. Aunque su bebé también formó parte del viaje, Carlos ha aclarado que no lo llevaron a las procesiones por su corta edad: "No, no, estaba allí con nosotros, pero en casa. Imagínate meterle allí con toda esa gente... Mucho jaleo, muy chiquitito todavía".

Sobre la reciente muerte del Papa Francisco, el hijo de Mar Flores se ha mostrado respetuoso, aunque escueto: "Hombre, una pena... ¿Qué vamos a decir?". Carlo también ha aprovechado para anunciar que está ultimando los preparativos para inaugurar su barbería, un proyecto personal en el que ha estado trabajando con mucha ilusión: "Pues espero prontito... A ver si la semana que viene consigo ya inaugurar, que me quedan un par de cositas", ha adelantado, añadiendo que su madre estará presente en la apertura.