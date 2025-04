Bombazo, Ana Rosa Quintana da el salto al sábado tras su buena acogida en las mañanas

La presencia de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco ha pasado sin pena ni gloria, marchándose de nuevo a las mañanas donde la presentadora ha recuperado fuerzas con una buena acogida del público. Y ahora, Ana Rosa Quintana da el salto al sábado.

Pero no, no es que vayan a alargar El Programa de Ana Rosa un día más, sino que se tratará de un evento especial, la cobertura del funeral del Papa que se realizará con una edición especial desde Roma de El Programa de Ana Rosa. Además, la presentadora no estará sola en este espacio, ya que contará con algunos de sus más estrechos colaboradores y reporteros.

Ana Rosa Quintana es una figura destacada de Telecinco y posee una extensa carrera profesional. Sus inicios se sitúan en Radio Nacional de España, pero su entrada en televisión se produjo en 1982, cuando comenzó a presentar la edición nocturna del Telediario. Un año más tarde, se trasladó a Nueva York para trabajar como corresponsal de Cope y la revista Tiempo.

En 1987 regresó a España, participando en diversas emisoras de radio antes de retornar a la televisión en 1994 con Telecinco, donde dirigió el programa Veredicto. Posteriormente, se trasladó a Antena 3 para liderar un programa de testimonios titulado Sinceramente Ana Rosa Quintana y más tarde copresentó Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Después de dejar Extra Rosa, Ana Rosa Quintana inició Sabor a ti, un programa que la consolidó como una figura importante de la cadena. En 2005, cambió nuevamente de cadena, tomando las riendas de El Programa de Ana Rosa, que compitió con el formato matutino de María Teresa Campos en Antena 3. Ana Rosa logró atraer a la audiencia, lo que llevó a la retirada del programa de Campos.

Tardear

Ana Rosa Quintana también presentó TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que reemplazó oficialmente a Sálvame. Actualmente, ha regresado a su horario habitual en las mañanas.