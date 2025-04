El entorno de Tamara Falcó confiesa la inesperada decisión que ha tomado la aristócrata sobre su maternidad: "Es cosa de abandonar"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva nunca han ocultado su deseo de convertirse en padres, un sueño que llevan intentando cumplir desde que se dieron el 'sí quiero' en julio de 2023. Debido a sus creencias religiosas, la marquesa de Griñón seguía desde hace casi dos años un tratamiento de fertilidad natural para intentar quedarse embarazada -está a punto de cumplir 43 años-, pero las últimas informaciones apuntan a que lo habría abandonado porque sus ajetreados modos de vida, sus múltiples compromsisos profesionales y los numerosos viajes que hace con su marido serían incompatibles con la tranquilidad y el descanso necesario para que el método de sus frutos.

Posible abandono

Entonces, ¿ha tirado Tamara la toalla y ha abandonado su idea de ser madre como se especula? Mientras la hija de Isabel Preysler guarda silencio, una de sus íntimas amigas, Casilda Finat, ha asegurado que, conociéndola como la conoce, "yo no creo que la abandone". "Yo creo que Tami está puesta en manos de Dios, que es lo que tenemos que hacer todos, y lo que Dios quiera porque al final la maternidad tampoco es una cosa de abandonar ni no abandonar" ha asegurado rotunda en la presentación de la campaña '¡Ser Madre es la Leche!".

"Estamos en manos de Dios. Tú puedes poner de tu parte, pero al final es una decisión que hay que poner, que yo creo que hay que poner un poco en manos de Dios y eso es lo bonito. Pero no tengo ni idea de si es el caso de Tamara, tampoco me meto en las intimidades de mis amigas, la verdad, pero no es eso, tienes que preguntar a ella" ha añadido con prudencia, evitando contar nada que pueda molestar a Tamara.