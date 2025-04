De First Dates a nuevo novio de Gloria Camila: el polémico momento que protagonizó con su cita

Gloria Camila reaparecía hace unos días tras años de silencio y sin frecuentar los platós ni conceder entrevistas. Su comparecencia en el plató de De Viernes acaba salpicando a varios miembros de su familia, como su hermano José Fernando y también sobre gente que en su día estuvo en su vida y que acabó saliendo por la puerta de atrás y con más de una polémica en ciernes como Kiko Jiménez o Ana María Aldón.

Pero, a pesar de las polémicas de la influencer, también hay tiempo para el amor y es que tras la última ruptura de la hija de Ortega Cano ha sido pillada con quien podría ser su nueva ilusión. Juanito Coca, actor y con quien la influencer parece compartir un momento de complicidad.

Sin embargo, el supuesto novio de la hija de Ortega Cano también parece que tiene un pasado televisivo y es que ahora han salido unas comentadas imágenes del joven en First Dates, programa al que acudió a buscar el amor y en el que lo dio todo en una apasionante cita. Allí coincidió con Giuliana, una joven de 32 años con la que compartió confidencias y que dijo de él palabras de lo más sentidas: “Me ha parecido muy lindo, romántico, canta bien y tiene una voz muy linda”, declaró ella en unos totales.

Fue tan bien su cita en el programa de Carlos Sobera que ambos terminaron dándose un beso de lo más pasional. Un acercamiento en el que saltaron las mismas chispas que podrían haber saltado ahora con Gloria Camila Ortega.

Presentador insignia de 'Supervivientes'

'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Desde hace unos años, Carlos Sobera se ha incorporado a la hornada de presentadores del reality de supervivencia por excelencia. Convirtiéndose en uno de los rostros más valorados por los espectadores.

La enfermedad que padece

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.