"Hice las pruebas", una participante de Gran Hermano denuncia el veto en Supervivientes

Una vez que se pone en marcha un reality como Supervivientes, el programa inicia un casting de concursantes que, al final, selecciona a muchos más de los que al final se ven en pantalla, sobre todo por si acaso falla alguno. Sin embargo, es llamativo el caso de una participante de Gran Hermano que denunció en sus redes sociales que había sido vetada en el reality, a pesar de que "hice las pruebas".

Estamos hablando de Daniela Cano, concursante de la edición 19 de Gran Hermano, quien subió un vídeo en su perfil oficial de Tik Tok denunciando lo que le había ocurrido. "Yo firmé el contrato. A mi salida de 'GH 19' se pusieron en contacto conmigo y me lo ofrecieron y yo acepté con sus cosas de menos y de más pero a mí me hacía ilusión porque me lo iba a tomar como un retiro espiritual", asegura en un vídeo.

Y cuenta más: "Me pagaron el hotel y un día entero estando en Madrid, estuve 2 días. A las 7 de mañana me vinieron a buscar para hacerme pruebas. Me pusieron 3 vacunas de golpe y esa tarde lo pasé fatal porque me subió la fiebre. Son unas pruebas muy heavies pero al menos sé que estoy sana porque te miran de arriba a abajo, cada órgano de tu cuerpo".

Finalmente, "dos semanas antes del concurso, me comunicaron que la organización había cambiado los concursantes, se ve que no era la única, y me dejaron fuera y así fue cómo mi participación en el programa al final no se dio".

Supervivientes es uno de los realities más icónicos y exitosos de la televisión en España. Emitido en Telecinco desde el año 2000, continúa siendo uno de los programas de mayor audiencia en el ámbito nacional.

El concepto de Supervivientes es directo pero eficaz. Se trata de enviar a un grupo de participantes a una isla desierta, donde deben arreglárselas durante un período de semanas sin ningún tipo de lujos. En el transcurso de su estancia, los concursantes enfrentan desafíos y pruebas para obtener alimentos, agua y otros suministros esenciales. Además, la convivencia en este entorno genera conflictos y tensiones, aumentando el interés del público.

Las claves del éxito de Supervivientes radican en su mezcla de drama, aventura y supervivencia, elementos que atraen al público masivo. La situación extrema en la que se encuentran los participantes, privados de comodidades, aporta un nivel extra de tensión y emoción al desarrollo del programa.

Un atractivo adicional del programa es la diversidad de sus concursantes. A lo largo de los años, han participado figuras de la televisión, la música y otras esferas de la sociedad, lo cual amplifica el interés del espectador. Los participantes son seleccionados por su carisma, personalidad y capacidad para generar drama, asegurando así el entretenimiento.

Redes sociales

Por otra parte, Supervivientes ha logrado un impacto considerable en las redes sociales. Durante la transmisión, los seguidores discuten y comentan en tiempo real, favoreciendo la interacción y enriqueciendo la experiencia del programa.