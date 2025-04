Isa Pantoja aclara la polémica por el nombre de su futuro bebé: "Mi hijo quiere que le ponga Yamal"

La hija de Isabel Pantoja está a solo unas semanas de dar a luz a su segundo hijo y la polémica está servida con el nombre que tendrá el pequeño: "Mi hijo quiere que le ponga Yamal".

Y es que no solo el nombre del pequeño ha encendido el debate, también su apellido, ya que Isa dudó de si ponerle Pantoja de primero ya que el apellido de Asraf es mucho más complicado (no es Beno). Pero en cuanto al nombre, parece que, al menos públicamente, no lo tienen decidido.

Tal y como publicó la revista Lecturas, "ni se llamará Jesús ni Mohamed", asegura Isa, señalando que su bebé tendrá un nombre más internacional y moderno. Eso sí, a quien parece que no va a hacer caso es a Albertito, su primer hijo, que "quiere que le ponga Yamal, pero no".

Isabel Pantoja: una voz icónica y una vida marcada por la intensidad

Isabel Pantoja es, sin duda, una de las artistas más influyentes de la música española. Nacida en Sevilla en 1956, su carrera ha estado cargada de éxitos, pero también de controversias, convirtiéndola en una figura tan admirada como discutida en el panorama público.

Desde muy joven, Isabel mostró un talento especial para el canto y la interpretación. A los 19 años comenzó a actuar en celebraciones locales, pero fue su participación en el certamen televisivo Benidorm '78 la que catapultó su carrera y la situó en el foco mediático. Desde entonces, ha lanzado más de veinte álbumes de estudio y ha cosechado ventas millonarias tanto en España como en el extranjero.

Su poderosa voz y su capacidad interpretativa la han llevado a dominar géneros como la copla, la balada y el flamenco, recibiendo elogios tanto del público como de la crítica. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonada con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Pero la vida de Isabel Pantoja no solo se ha desarrollado sobre los escenarios. Su estilo de vida y sus relaciones personales han generado numerosas polémicas, convirtiéndola en una presencia constante en los medios. Entre los momentos más delicados de su vida pública se encuentra su condena por delitos fiscales, un episodio que afectó seriamente su imagen.

Fortaleza

Pese a todo, Isabel ha demostrado una notable fortaleza. Ha sabido sobreponerse a los escándalos y seguir adelante con su carrera musical, reafirmando su lugar como una de las grandes voces de España. Su historia es la de una artista que, más allá de las luces y las sombras, ha sabido mantenerse fiel a su pasión por la música.