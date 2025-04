Isa Pantoja y Asraf, tras meses de espera, conocen a su bebé: "Me encanta, me parece increíble"

Isa Pantoja se encuentra en la recta final de su embarazo. La influencer ha concedido una esperada entrevista a la revista Lecturas en la que revelaba entre otras cosas, el dolor que le produce no tener relación con su madre, Isabel Pantoja o su hermano, Kiko Rivera.

Además, deja al descubierto un detalle sobre el que muchos han especulado en los últimos meses: el nombre que le pondrá a su segundo hijo.

Pero, quinielas sobre el nombre del segundo hijo de Isa a parte, la influencer ha compartido con sus seguidores una de sus principales preocupaciones a pocos meses de dar a luz. "He estado un poco rallada estos días porque resulta que el bebé estaba encajado, eso es lo que me dijeron hace unas tres semanas. Y me dijeron que no me asustara, que estaba bien", señala la hija de Isabel Pantoja.

Con esto, la influencer y colaboradora de televisión espera encontrar alguna respuesta por parte de sus seguidores, a los que ha pedido consejo al contar estos síntomas que ella considera que podrían ocasionarle algún problema de cara al parto. "Como en poquito tengo cita con la ginecóloga, espero que siga así, en posición cefálica", explicaba.

Al margen de este percance, la pareja aguarda con ilusión la llegada del pequeño de la familia y para hacerse una idea de cómo será han recurrido a un software que le sha permitido ver cómo podría ser su primer hijo en común. "Wow... ¡pero qué realista es! ¡Me encanta! Me parece increíble", dice asombrado el papá primerizo tras ver estos prototipos.

Polémica familiar

Contando las semanas para convertirse en madre de su segundo hijo -el primero junto a Asraf Beno- Isa Pantoja ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que, además de enseñar la habitación del bebé, un niño para el que todavía no han elegido el nombre, se sincera sobre la nula relación que tiene tanto con su madre Isabel Pantoja, como con su hermano Kiko Rivera.

A corazón abierto, la colaboradora confiesa que le duele mucho que su progenitora no vaya a estar en el parto, pero asegura que es algo que tiene asumido después de que la tonadillera no se preocupase por ella cuando fue operada de urgencia de apendicitis en octubre de 2024, poco antes de quedarse embarazada.