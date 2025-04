Leire salta tras la tormenta desatada por una amiga íntima de Amaia Montero: “Me da pena”

Las redes arden y los fans de La Oreja de Van Gogh no dejan de especular tras el comentario de Cayetana Guillén Cuervo, quien aseguró públicamente que su amiga Amaia Montero volvería a ser la vocalista de la mítica banda donostiarra. Una afirmación que la propia presentadora ha tenido que matizar después del revuelo generado… y que ha puesto en el centro del huracán a Leire Martínez, la actual voz del grupo.

Leire Martínez, tajante y sin rodeos

Durante una entrevista en Sevilla Tevé, Leire ha dado la cara con una mezcla de elegancia y sinceridad. “Todo se acabaría antes si se hablara claro del tema. Si tiene que ser, que sea, y si no, no. No pasa nada”, sentenciaba. Una frase que lo dice todo, sin necesidad de entrar en disputas. Leire evitó alimentar el morbo, aunque dejó claro que no se siente cómoda con la falta de claridad por parte del grupo.

“No es a mí a quien corresponde hablar, pero creo que dilatar tanto las cosas en el tiempo no ayuda”, señalaba. Y aunque no ha ocultado que el proceso de desvincularse ha sido duro, mantiene una actitud respetuosa y conciliadora. “Entiendo que no es una decisión sencilla y que si no hablan de ella es porque no es el momento”, concluyó, dejando entrever que aún no hay nada definitivo.

Cayetana Guillén Cuervo: de la ilusión al perdón

La periodista y presentadora, íntima amiga de Amaia Montero, fue quien desató toda esta tormenta en los Premios Talía, al confirmar —aparentemente emocionada— que Amaia volvería a La Oreja de Van Gogh. Unas palabras que, según sus propios compañeros, “se le escaparon del corazón”.

Días después, Cayetana trató de enmendar el error con un comunicado: “Respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas que no debía trascender”, explicaba, asegurando que su intención no era filtrar una exclusiva, sino compartir su alegría por un posible regreso que aún no tiene fecha ni forma.

Pero la polémica no se detuvo ahí. La disculpa no convenció a todos, y muchos usuarios en redes sociales creen que la revelación fue demasiado específica como para ser un simple lapsus. Para más inri, las alarmas se dispararon aún más cuando se descubrió que Amaia Montero ha dejado de seguir a Cayetana en Instagram, lo que algunos interpretan como señal de malestar por haber revelado algo que aún no estaba listo para ver la luz.

Leire defiende a Cayetana: "Pobrecita, menudo marrón"

A pesar de todo, Leire ha salido en defensa de Cayetana Guillén Cuervo. “Pobrecita. Menudo marrón. Lo hizo con toda su buena intención...”, dijo con empatía. La cantante cree que no hubo mala fe en sus palabras y achaca todo a un malentendido: “Me da pena porque lo estará pasando mal”. Un gesto que la honra, especialmente en un momento donde cualquier palabra puede avivar aún más la llama del conflicto.

¿Qué pasa con Amaia Montero?

Aunque el entorno de Amaia guarda silencio, las especulaciones no cesan. ¿Está realmente preparando su regreso a La Oreja de Van Gogh? ¿Hay algún proyecto en común entre la artista y la banda? Por ahora, ni el grupo ni la propia Amaia han confirmado nada, pero los movimientos en redes y las recientes declaraciones siguen dando pie a todo tipo de teorías.

Leire Martínez: entre su nueva etapa y el respeto al pasado

Por su parte, Leire sigue centrada en su nuevo proyecto en solitario, aunque admite que no ha cerrado la etapa con el grupo. En el pódcast Estirando el chicle lo dejó claro: “Sería ridículo decir que he cerrado esa etapa. Ha sido toda una vida, y no quiero olvidar nada, ni siquiera lo que ha dolido”.

Con estas declaraciones, la cantante vasca deja la puerta abierta al recuerdo, pero no al drama. Y mientras tanto, los fans esperan con ansias una respuesta definitiva por parte de La Oreja de Van Gogh... o de Amaia Montero.