Manu desvela qué es lo primero que hará si gana el bote de Pasapalabra

Manu lleva 237 programas en Pasapalabra y en cualquier momento (hoy mismo) podría llevarse el bote, que ya supera los 1,5 millones de euros. De hecho, alguna tarde ya acarició el gran premio, quedándose a solo un acierto de completar el Rosco. Aunque también es cierto que su rival desde hace más de 100 programas, Rosa, tampoco se lo pone nada fácil y han sido ya muchas las ocasiones en las que la gallega estuvo cerca del bote.

¿Qué es lo primero que haría Manu si ganase 1,5 millones de euros? El concursante madrileño lo desveló este miércoles: ir a un karaoke con Roberto Leal y cantar juntos como si fuesen "Pimpinela o Andy y Lucas". Este disparatado comentario se produjo a raíz de que el presentador del programa preguntase a Manu y a Rosa por su participación en karaokes.

Rosa fue la primera en contestar, afirmando que había ido alguna vez y había cantado la canción de Juanes "La camisa negra". Roberto Leal dio por hecho que Manu también se habría divertido en alguna ocasión cantando a grito pelado en un bar. Pero, para sorpresa de Leal y del público, el madrileñó confesó que no.

"Tú habrás ido a un karaoke seguro", dijo Roberto Leal. "No, la verdad es que no", respondió Manu. "¿No? ¡Por favor!", reaccionó perplejo el presentador. "No, de verdad que no", insistió Manu. "Pues esto hay que arreglarlo. Cuando dejéis de estar aquí, porque entiendo que pasará, que caerá el bote para un lado o para otro, nos vamos ir de karaoke. ¿Qué te gustaría cantar?", resolvió Leal. "Una contigo. Sería Pimpinela o Andy y Lucas", dijo el madrileño.

En el último programa, Manu tuvo que ir a la Silla Azul, tras perder el Rosco frente a Rosa y alejarse del bote, que ya supera los 1,5 millones de euros. "Hay veces que arriesgas y no te sale como te gustaría", admitió. Y pese a su experiencia en Pasapalabra, dijo estar "un poco nervioso" para afrontar la Silla Azul frente a un nuevo concursante. Se trataba de Torra, de Madrid y consultor informático. El duelo fue rápido e indoloro, con victoria para Manu.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.