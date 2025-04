Marta Flich deja Todo es mentira y Risto Mejide se ve obligado a dar explicaciones: "Aprovecho para pedir trabajo"

Tras 6 años en Todo es mentira, Marta Flich sorprendía hoy a los espectadores al anunciar su marcha del programa en el que colaborado desde sus inicios. Dejo 'Todo es mentira', no lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años, por cómo hemos crecido y por todo lo que nos ha pasado que no ha sido poco", decía la presentadora.

"Las cosas hay que dejarlas en alto siempre. Me voy de un programa que funciona como una moto, me bajo de un tren que funciona a 400 kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, es que no lo sé. Pero a veces dices voy a ver que tal, necesito algo", proseguía diciendo. "No te va a faltar trabajo", le contestaba Risto. "Aprovecho para pedir trabajo vale", añadía antes de que Mejide hiciera otro comentario.

"Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta. En privado le llamo jabata. Pero sobre todo ha sido una hermana para mí", destacaba.

Todo es mentira

Todo es mentira es un programa de televisión español que se emite en las sobremesas de Cuatro desde el 8 de enero de 2019. El formato, presentado por Risto Mejide y Marta Flich (Javier Gómez o Pablo González Batista en su sustitución), repasa las noticias falsas, los clickbait y los bulos que surgen en los medios de comunicación, todo ello en clave de humor. El espacio está producido desde 2024 por Vodevil TV y, anteriormente, por La Fábrica de la Tele.

El programa cuenta con Antonio Castelo, Marta Flich y Virginia Riezu como colaboradores. Además, cuenta con testimonios de personajes del panorama social y cultural.

En 2021, con motivo de la emisión de la Eurocopa 2020, Mediaset España, decidió crear un nuevo programa llamado Todo es verdad, que se emitió en horario de prime time desde el 29 de junio hasta el 10 de mayo de 2022. El programa fue presentado por Risto Mejide y Marta Flich.

Después de varias semanas de promociones, a través de las cuales hacían como que "hackeaban" los diferentes programas de La Fábrica de la Tele para emitir sus vídeos, el programa se estrenó el 8 de enero de 2019. En sus primeras emisiones, sus audiencias no fueron suficientes, por lo que fueron variando sus contenidos.

Un momento destacable del programa es el que tuvo lugar el 10 de abril de 2019 con motivo de las elecciones generales del 28 de abril, ya que se planteó un debate (titulado El Debate de la verdad) con representantes de las principales fuerzas políticas y con una duración especial de casi tres horas. Javier Maroto (PP), María Jesús Montero (PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos), Noelia Vera (Unidas Podemos), Gabriel Rufián (ERC), Jaume Alonso-Cuevillas (PDeCAT), Aitor Esteban (PNV) y Laura Duarte (PACMA) fueron los que participaron en él.