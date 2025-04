Nuevo frente abierto en el clan Campos: Bigote Arrocet destapa la enorme deuda que María Teresa Campos ha dejado a Terelu Campos y Carmen Borrego

Edmundo Arrocet ha vuelto al primer plano mediático después de enviar a varios periodistas una captura de una transferencia de 10.000 euros que hizo a la cuenta de María Teresa Campos en 2017, días antes de irse a 'Supervivientes', y que probaría que dejó un dinero a la presentadora que ésta no le habría devuelto antes de fallecer -según él- y que ahora reclama a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

Ha sido la madre de José María Almoguera la que ha contestado a Bigote en 'Vamos a ver', estallando como nunca contra el que fue la última pareja de su madre: "Yo no he querido responder hasta ahora por respeto a mi madre porque le respetó tanto que no le hubiese gustado que dijésemos nada malo de él, pero llegados a este punto no puedo seguir callada. Ni yo ni mi hermana hemos negado que este señor le prestara dinero a mi madre. Lo que negamos es que no se lo pagase. Son los Tribunales los que están para esas cosas, que acuda a un juzgado y nos reclame ese dinero". "Lleva amenazando y chantajeando mucho tiempo, y mi madre le devolvió hasta el último euro" ha asegurado muy enfadada.

Carmen Borrego se planta

"No va a los tribunales en primer lugar porque no puede demostrarlo, segundo porque se le devolvió, y tercero porque ha prescrito" ha añadido implacable, dejando claro que no entiende porque "este señor tiene que seguir viviendo de una persona a la que hizo mucho daño, a la que dejó de malas maneras. Ya que no la respetó en vida respétela ahora q no está. ¡Basta ya de ensuciar su nombre y el de sus hijas!" ha explotado.

Emocionada, Carmen ha confesado que "mi madre después del final de esta relación no volviera a sonreír, y no se lo voy a perdonar nunca. Este señor lo que hizo fue hundir a mi madre. Luego se puso enferma, que él no es responsable ni muchísimo menos, pero el final de mi madre fue muy triste y el inicio de esa tristeza fue ese señor".

Tras el programa, la hermana de Terelu no ha querido seguir avivando el fuego de su guerra contra Edmundo, pero sí ha dejado claro que no le han molestado sus nuevas declaraciones sobre el dinero que supuestamente le dejó a su madre porque "ese señor a mí me la pela".

Además, tras asegurar en 'VAV' que "no hay ningún problema" entre José María Almoguera y Alejandra Rubio, y revelar que han hablado después de que la novia de Carlo Costanzia estallase fuera de sí cuando le dijeron en el programa que su primo es el más simpático de la familia -insinuando que negociaría por detrás con las revistas y reporteros de calle, y denunciando que ella sufre acoso de la prensa-, Carmen ha zanjado los rumores de mala relación entre su hijo y su sobrina lanzando una advertencia: "Mira, de verdad, tonterías las justas".