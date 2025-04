La sorprendente razón por la que Mercedes Milá no pude hacerse fotos con sus fans: "He tenido un problema muy serio de pornografía"

Tras hacer público en 2018 que sufría una depresión, Mercedes Milá activaba las alarmas sobre su salud mental el pasado febrero, cuando en una entrevista en el programa '59 segundos' con Gemma Nierga en La 1 confesaba que su depresión era crónica y se había convertido en una "espada de Damocles" que "aparece y desaparece en muchos momentos" y le produce, algunos días, "tristeza, melancolía, una sensación de vacío, de infelicidad, de pensar que tu vida no ha servido para nada".

Y aunque muy apenada por la muerte del Papa Francisco, al que admiraba y ha dedicado una emotiva despedida en sus redes sociales, la presentadora ha compartido la mejor de las noticias en su reaparición pública en el estreno de la nueva docuserie de RTVE Play, '¡Hope! Estamos a tiempo" este martes en Madrid. Y es que se encuentra muchísimo mejor y ha encontrado la 'solución' perfecta para 'mantener a raya' su depresión.

El regreso de la famosa presentadora parece más cerca que nunca pues además de su participación en este evento, la catalana ha participado en la nueva entrega de Planeta Calleja, donde ha revelado algunos detalles desconocidos y polémicos de su vida.

Aventura en Egipto

Jesús Calleja ha vuelto a embarcarse en un nuevo viaje en esta ocasión hasta Ejipto y sus secretos más profundos y lo ha hecho de la mano de otro rostro de televisión, Mercedes Milá. Dejando costancia de la maravillosa relación que mantienen y los muchos años que se conocen, Calleja le revelaba un secreto a la presentadora que nunca se había atrevido a contarle sobre las veces que habían coincidido en las diferentes cenas de Mediaset: "Siempre tenías esa rebeldía de decir algo".

Con muchas ganas de seguir trabajando, Mercedes dejaba muy claro que aún le quedan muchas cosas por delante, aunque ahora tiene unos objetivos muy diferentes: "La curiosidad que tengo ahora es más pequeñita, más de acercarme a la gente mirándoles a los ojos, no dejándoles pasar nada que me parezca interesante, buscando el corazón. Yo hace bastante tiempo que hago planes para hoy y para mañana, y pare usted de contar".

Mostrando su lado más sincero, Mercedes también recordaba uno de los motivos por los que no se hace fotografías con sus fans. "He tenido un problema muy serio de pornografía. No me lo he inventado. Es verdad. Un buen día me llamó un colega de televisión y me dijo que en una web había una foto mía que si pinchabas en ella salía pornografía durísima" reconocía ante Callejan. Además, la mítica presentadora de 'Gran Hermano' recordaba un episodio muy desagradable que tuvo que vivir en su propia casa de Menorca cuando la fotografiaron sin su permiso: "En esa época no había la ley que hay ahora, que si es tu casa, te tienen que pagar..." y añadía "había un tío muy raro con un telescopio..." "Llamaron unos vecinos diciendo que había un tío muy raro con un telescopio que, según ellos, estaban fotografiando gaviotas. Y los trincaron con las manos en la masa, los metieron en el coche y fuimos a la Policía".