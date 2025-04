Cristina Pedroche vuelve a Zapeando y habla de su crisis con Dabiz Muñoz: "Ahora que estamos separados..."

Una embarazadísima Cristina Pedroche se ha dejado querer este miércoles, 23 de abril, por las calles de Barcelona disfrutando del día de Sant Jordi. Allí ha atendido a multitud de fans que se han acercado hasta su puesto para hablar con ella y hacerle regalos para su futuro bebé.

La colaboradora de televisión ha desvelado ante las cámaras que se encuentra "muy bien" y que "el cariño de la gente es lo mejor", sin embargo... su rostro ha cambiado cuando se le ha preguntado por esos rumores sobre una posible crisis sentimental con Dabiz Muñoz.

Ha sido en su vuelta a Zapeando donde la madrileña se ha pronunciado sobre su relación con el chef. La colaboradora ha dejado caer un llamativo comentario al recibir el detalle de Francisco Caho, meteorólogo, tras su viaje a Zamora, justo ahora que los rumores sobre su separación vuelven a sonar: "Ahora que estamos separados, no me digas". Mateo ha recogido el guante con la misma guasa: "Me parece muy bien que os lo estéis tomando con esta actitud, que hasta vais juntos a Dubai".

Despegue

No obstante, fue en 2010 cuando su carrera televisiva despegó al unirse al programa "Sé lo que hicisteis...", donde asumió el rol de reportera en reemplazo de Pilar Rubio, destacándose por su carisma y talento. Su presencia se extendió hasta la conclusión del programa en La Sexta en 2011. Posteriormente, mantuvo una función similar en "Otra Movida" en Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012, consolidándose como figura en el mundo del espectáculo y protagonizando portadas en revistas destacadas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, Cristina incursionó en la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales. A partir de noviembre del mismo año, participó en una sección del programa "Anda Ya" de la misma cadena. Su presencia activa en Twitter la catapultó en marzo de 2013 como la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la plataforma. Regresó a La Sexta a finales de 2013 para unirse al programa diario de sobremesa "Zapeando" bajo la conducción de Frank Blanco.