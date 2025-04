David Cantero vuelve a la radio pública tras su despido de Telecinco: "Han llegado algunas ofertas"

El adiós de David Cantero a los Informativos Telecinco fue tan inesperado como comentado. Tras más de una década al frente de la edición de mediodía, el periodista ha dado un cambio a su vida radical del que ha hablado en los estudios de Radio Nacional España, donde acudió para participar en "Las tardes de RNE".

A sus 64 años, Cantero asegura que no tenía intención alguna de colgar el micro tan pronto: “Yo tenía pensado seguir dos, tres o cuatro años más. Me encuentro bien, tengo energía y, sobre todo, tengo muchas cosas que contar”. El veterano presentador, que ha sido rostro habitual de Telecinco durante casi 15 años, deja claro que su salida no fue voluntaria. “No es una decisión que haya tomado yo”, confesó con honestidad, dejando entrever que fue una decisión empresarial.

"Tras el sock inicial que me duró una semana, estoy disfrutando de la vida y el tiempo libre; de ser amo de casa a tiempo completo y dedicar más tiempo a mis pasiones y mis hijos", ha confesado en RNE. ¿Cuánto tiempo durarán estas "vacaciones"? Cree que poco. "Han llegado algunas ofertas", ha desvelado.

Tras unas semanas convulsas en las que todo el mundo se preguntaba qué había pasado con Cantero y recibía cientos de mensajes de apoyo, Cantero ha ido recuperando la calma y encontrando su sitio. Se dedica a pintar y a la música, dos de sus grandes hobies. Los paseos por la naturaleza con su perro son otro de los placeres cotidianos que recuperado. "Es fantástico pasear con Haru sin prisa bajo la lluvia, dar una larga caminata y después un buen desayuno, con ella siempre muy atenta a la tostada", comentaba en su Instagram.

Las verdaderas razones de su marcha: recortes y pacto económico

Cantero no ha tenido reparo en confirmar que el principal motivo detrás de su marcha han sido los recortes de costes en Mediaset. Según relató, la cadena le propuso una bajada de sueldo significativa, algo que el periodista decidió no aceptar, optando entonces ambas partes por una salida pactada: “Queremos que cobres menos. Llegamos a un acuerdo y ya está. Está contemplado en la ley laboral, son salidas pactadas”. Sin resentimientos, el periodista aceptó las reglas del juego de una empresa en plena reestructuración.