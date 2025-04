José María Almoguera destapa la verdadera cara de Alejandra Rubio: "En ese momento se puso muy nerviosa"

A pesar de que Alejandra Rubio y José María Almoguera aseguran que no hay ningún problema entre ellos después de que la hija de Terelu Campos estallara en 'Vamos a Ver' cuando le dijeron que su primo era más simpático que ella con la prensa, en su reaparición en el programa la influencer ha dejado claro que no son iguales.

Y aunque el hijo de Carmen Borrego ha defendido que ambos se dedican a lo mismo -ya que los dos trabajan como colaboradores de televisión- la influencer defiende lo contrario: "He hablado con mi primo en privado, le expliqué cada una de mis palabras y por qué las decía y no tengo ningún problema con él. Jose ha dicho que él y yo hacemos lo mismo, y para mí no porque yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, no he vendido exclusivas hablando mal de mi madre, no he entrado en ningún reality de televisión..." sentenciaba demoledora, asegurando que aunque ahora su primo sea "happy flower dentro de cinco días lo va a dejar de ser porque este mundo es muy difícil y no es para todo el mundo".

Unas declaraciones a las que José María ha respondido en el circuito de Jerez, donde ha reaparecido derrochando complicidad con su chica, María 'La Jerezana' -de la que sigue enamoradísimo dos meses después del final de 'GH Dúo'- para disfrutar de la prueba de MotoGP y no ha dudado en señalar a Alejandra insinuando que tiene una doble cara y confesando que todavía tiene una conversación pendiente con ella.

"No pasa nada, nada reseñable. Lo único pues que están conversaciones que tenemos que tener en privado mi prima y yo. Yo no entiendo algunas cosas que ella me explicará, que no pasa nada. No entiendo por qué cuando habla conmigo habla de una manera, y luego públicamente habla de otra" ha apuntado rotundo, intentando justificar los ataques de Alejandra porque "cuando te pones delante de una cámara es muy complicado gestionar ciertas emociones".

"No pasa nada, yo no tengo ningún problema con ella ni ella conmigo. Entonces todo está solucionado, no es que haya que solucionarlo, es que está solucionado porque no hay problema" ha añadido para no aumentar la polémica, afirmando que "cree" que su prima opina lo mismo que él: "Estamos ahí a lo que estamos, que es trabajar y no hay más problema".

Respecto a las diferentes maneras de tratar a los reporteros de calle, José María comenta que puede "tener que ver con la edad, tenemos diferentes edades. Nos llevamos muchos años, hemos vivido diferentes vidas y hemos vivido diferentes situaciones que nos hacen vernos de una manera o de otra, y esto es la única diferencia". "Ella es igual de profesional que yo, es verdad que yo he empezado de una manera y ella de otra, pero igualmente muy profesionales ambos" ha querido dejar claro.

"Ella en ese momento se puso nerviosa, estaba en una situación en la que se sintió atacada y se defendió de una manera equivocada. No quería decir eso, hablaba más de un tema de presión por parte de los medios, de agobio, pero no de acoso, acoso es una palabra que se equivocó al mencionarla, que fue una equivocación léxica nada más y que no hay que darle más vueltas" ha respondido cuando le hemos preguntado si cree que Alejandra sufre acoso por parte de la prensa como ha denunciado.

"Estoy muy contento. No me esperé que voy a estar tan cómodo delante de una cámara nunca jamás y ahora mismo estoy muy agradecido por todo lo que me dan las cámaras, por todo lo que me dan mis compañeros con los que he trabajado tantos años, y simplemente dar las gracias a todos los medios de comunicación por venir a estos eventos en los que tanto me gusta que vengáis y que disfrutéis conmigo de este momento" ha confesado, confirmando que para nada está de acuerdo en la visión que la novia de Carlo Costanzia tiene de la prensa.

Nuevo frente abierto

Sin embargo, José María no quiere ninguna guerra con su prima: "Somos familia, la familia nos queremos, nos tratamos bien y hay que hacer las cosas para que mantengamos la paz en la familia, que es lo importante". "Ningún problema ni a partir de ahora ni antes" ha añadido rotundo antes de confesar que sin embargo sí piensa preguntar a su prima "que cree que he hecho mal o diferente, o que tengo que hacer de otra manera. No hay que hacer las paces, quedamos en tablas".

Y si no hay problemas en su relación con Alejandra, mucho menos con Carmen Borrego, con la que confiesa que está "genial". "Con mi madre estamos encantados, nos vemos bastante. Ha tenido muy buena relación con mi hijo, con María también, y estamos muy contentos de volver a retomar la relación" desvela.

Este sábado Terelu debuta como actriz teatral en Valladolid con la obra 'Santa Lola', pero José María no podrá asistir y arropar a su tía porque "estoy aquí en Jerez. Me encantaría pero esto es único y primero es trabajo, no me lo puedo perder. Soy embajador de Dainese". "Me gustaría que no hubiera coincidido o poder dividirme, pero este fin de semana se lo tengo que dedicar al motociclismo, que tanto me gusta, y a mi chica, que tanto quiero" ha reconocido con una sonrisa.

Defendiendo a su tía, el joven ha expresado que cree que se le está haciendo un "daño gratuito" con las acusaciones de altiva y prepotente que ha recibido desde que volvió de 'Supervivientes'. Cosas que, asegura, "no tienen mucho sentido". "Mi tía es una gran profesional, una persona educada y respetuosa, y que se le ponga de esa manera real, y, sobre todo, siempre desde el anonimato, y en cuanto da la cara, esa gente que da la cara recula muy rápido. Son gajes del oficio pero todo tiene un límite y las mentiras tiene las patas muy cortas" sentencia.

Una cita en la que ha estado acompañado por María 'La Jerezana', que ha desvelado que "sin ninguna duda" cada día está más enamorada de José, al que todavía no le ha encontrado ningún defecto: "Para mí es perfecto".