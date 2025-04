"Los Matemáticos" se estrellan en Reacción en Cadena: cero euros

"Los Matemáticos" es el equipo líder de Reacción en Cadena, el programa que presenta Ion Aramendi todas las tardes por semana en Telecinco. Juan Pe, Andrea y Claudia llevaban semanas siendo imparables, con un bote personal de 150.000 euros. Incluso había quienes los llamaban los nuevos "Mozos de Arousa", el grupo más famoso de Reacción en Cadena, que llegó un 25 de mayo de 2023 y abondonó un 25 de noviembre, tras más de 400 programas y un premio acumulado de 2,6 millones de euros.

Sin embargo, este jueves "Los Matemáticos" rompieron su buena racha. Se enfrentaron a un nuevo equipo, llamado "Abogados y oradores" y compuesto por Linda, Irene y Miguel. Los tres explicaron a Ion Aramendi en qué se gastarían el premio del bote si lo ganasen. Irene se iría con sus compañeros de equipo a Grecia, ya que es muy fan de la película "Mamma Mia!".

Durante la prueba "el centro de la cadena" aparecía la palabra dolor y luego corazón. En ese momento, al aparecer la expresión "dolor de corazón". Ion Aramendi protagonizó un emotivo momento al afirmar: "A mí me da dolor de corazón no tener a ninguno de mis abuelos vivo, me da mucha pena, pero cuando los recuerdo es muy bonito".

En la prueba de "complicidad ganadora", el equipo visitante jugó primero y se notaron los nervios y la tensión por ser la primera vez. "Abogados y oradores" consiguieron siete palabras correctas. Acto sgeuido fue el turno de "Los Matemáticos", que les superaron con claridad, con 11 palabras correctas.

Llegando al final del programa, el equipo líder jugaba a "la última palabra", con un bote acumulado durante el programa de 117.000 euros comenzaban. Después de varias series de palabras, algún error y utilizar el eslabón misterioso, Juan Pe, Andrea y Claudia se enfrentaron a la palabra final por 7.313 euros. Tras fallar la respuesta, el equipo de matemáticos sumaban cero euros.

Reacción en Cadena es un emocionante concurso televisivo español presentado por Ion Aramendi desde su estreno el 19 de diciembre de 2022, que ha capturado rápidamente la atención del público gracias a su formato intrigante. Basado en el programa estadounidense Chain Reaction, que se emitió en NBC en la década de 1980, y adaptado de la exitosa versión italiana Reazione a catena – L'intesa vincente, el concurso ofrece una dinámica única que ha cautivado a los espectadores.

En el programa, dos equipos compiten entre sí, cada uno formado por tres miembros, ya sean amigos, familiares o compañeros de trabajo. Juntos deben enfrentarse a una serie de desafíos para resolver cadenas de palabras, con el objetivo de acumular dinero y aspirar a ganar un gran premio que puede llegar hasta los 150.000 euros. Las diferentes etapas del concurso aportan emoción y variación al formato.