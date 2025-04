Las primeras declaraciones de Clara Chía tras destaparse su ruptura con Piqué: "No hemos pasado nuestro mejor momento"

Gerard Piqué y Clara Chía han acaparado los titulares de la prensa en el día de hoy después de que la periodista Adriana Dorronsoro anunciase en 'Vamos a ver' que habían roto su relación sentimental.

Una información de la que se ha hablado durante toda la tarde en los diferentes programas de televisión y de la que los dos protagonistas no se han pronunciado. Hasta hora, que aunque no han hecho declaraciones, han aparecido juntos ante las cámaras desmintiendo así la noticia.

Pocos minutos después de que el exfutbolista llegase a su domicilio en su vehículo y volviese a salir, Piqué ha regresado de nuevo, pero esta vez no lo hacía en solitario, le acompañaba Clara en el asiento del copiloto.

Además, para reforzar la versión de que la pareja sigue unida, Clara Chía ha hablado con el equipo de Tardear y ha negado la mayor. "No, no, no", responde cuando es preguntada si es cierto que ha roto con el futbolista. Leticia Requejo, periodista también del programa presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Rumores de ruptura

Sin bajar las ventanillas del coche -y ella ocultando su rostro bajo unas gafas de sol- la pareja ha entrado en el garaje de la comunidad de vecinos y, aunque ha preferido no hacer declaraciones, han desmentido por completo una ruptura.

A lo largo del día de hoy las informaciones apuntaban a que la joven no había podido aguantar las idas y venidas de su pareja a Miami y, después de varios ultimátum, había tomado la decisión de romper finalmente con él. Sin embargo, estas imágenes demuestran que su amor sigue en el aire