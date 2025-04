Rosa sorprende en Pasapalabra diciendo que se rapará el pelo: este es el motivo

Rosa lleva 108 programas en Pasapalabra y busca cada tarde llevarse el bote, que ya asciende a 1.522.000 euros. Su contrincante, Manu, también es lo que persigue desde hace 238 programas. Este jueves, la concursante gallega ha sorprendido con una apuesta: se rapará el pelo si gana el gran premio. Lo dijo la cantante Ana Guerra, invitada de esta semana junto a Manu Baqueiro, Gisela Lladó y Mikel Herzog Jr., nada más empezar el concurso.

Roberto Leal, el presentador, comenzó celebrando que Manu y Rosa volviesen a empatar en el último Rosco. Eso significa que ninguno de los concursantes tienen que ir a la Silla Azul, con el riesgo que conlleva a perderlo todo si cometen un error frente a un nuevo aspirante. "22 aciertos y 1 fallo", le recordó Leal a Rosa. "A mí me gusta jugar. Si es empate, no pasa nada. Así que dije: tiro y si fallo, empate. Y así ha sido", señaló la gallega en referencia al Rosco del miércoles, en el que arriesgó, cometiendo finalmente un error. Manu le dio la razón: "Quien no arriesga, no gana. Yo tiré para adelante y caí". El madrileño también se ha visto en más de una ocasión en esta circunstancia.

Fue en ese momento cuando Ana Guerra hizo una confesión: "Han dicho que se rapan los dos si hoy se gana el bote". Guerra hablaba por Rosa y por Mikel, su otro compañero de equipo y también concursante de Tu Cara Me Suena. La gallega respondió con una gran sonrisa y Mikel lo confirmó: "Rapearé y me raparé a la vez". Roberto Leal reaccionó con una gran carcajada y dejó en el aire la pregunta de si Manu seguiría los mismos pasos que Rosa. Ahí queda.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.