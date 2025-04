Sofía Suescun vuelve a acudir a su cirujano tras operarse la nariz y sorprende con este nuevo tratamiento: "Que no se le note la..."

Sofía Suescun ha compartido en redes un preocupante diagnóstico. La influencer ha subido a Instagram unas inesperadas imágenes sobre el estado de las orejas de uno de sus perros, Luna, que además, mostraba en los últimos días un comportamiento nada habitual.

Tal ha sido su nivel de alarmismo, que Sofía Suescun ha corrido al veterinario con su mascota. "Volando al veterinario. Me he acoj*nado con estas heridas que tiene en las orejas. Sabéis que hay mucha leishmania en esta época... espero que sea otra cosa. Ahora os cuento".

Pero, al margen de los problemas con su perra Luna, la influencer ha queriod volver a su cirujano de confianza para someterse en esta ocasión a un tratamiento de rejuvenecimento facial. En su particular lucha contra el envejecimiento de la piel, Sofía, que lleva años realizándose diferentes retoques estéticos "para que no se le note la edad" , ha decidido someterse a un rejuvenecimiento no ablativo en cara y cuello.

Carrera meteórica

Sofía Suescun Galdeano (Pamplona, 4 de julio de 1996) es un personaje mediático, colaboradora de televisión e influencer española que se dio a conocer tras participar en Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018. Desde entonces, ha trabajado como colaboradora de televisión para la cadena privada de Telecinco, y a la cual todavía sigue ligada.

El 13 de septiembre de 2015, con 19 años, Sofía Suescun entró a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en la decimosexta edición de Gran Hermano junto con su madre, Maite Galdeano, quien resultaría la primera expulsada del reality, como madre e hija, aunque tuvieron que fingir que eran completas desconocidas, ya que estaban participando en la edición de los secretos. Tras superar cinco nominaciones, llegó a la final y, 101 días después, se alzó como ganadora de Gran Hermano 16 con el 60,7 % de los votos de la audiencia. Aquella final consiguió unos datos del 24,6 % de cuota de pantalla y una audiencia de 3 200 000 espectadores. Sofía Suescun sería, sin saberlo aún, la última ganadora del formato que proclamaría Mercedes Milá.