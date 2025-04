Telecinco contrataca a La familia de la tele con el fichaje de un miembro de la familia Jurado

Parece que hay movimientos en Telecinco ante el inminente desembarco de La familia de la tele en TVE. Y es que la cadena amiga ha decidido contratacar con el fichaje de un miembro de la familia Jurado.

El nuevo Sálvame se estrenará el próximo lunes y, de forma previa, Telecinco ya pretendía atacar con el Terelulazo, es decir, una entrevista a Terelu Campos contra sus antiguos compañeros donde abordará toda la polémica surgida por su época en Telemadrid. Pero no tranquilos con esto, en Telecinco han hecho un fichaje que formará parte de dos de sus programas.

Se trata de Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado, que será colaboradora de Tardear, que sí competirá con La familia de la tele; y de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco los fines de semana.

Su participación en este último programa tiene también su morbo, ya que Fiesta cuenta entre sus colaboradores con el exnovio de Gloria Camila, Kiko Jiménez; y la exmujer de su padre, Ana María Aldón. Dos personas con las que no guarda demasiada buena relación, por no decir que no tiene ninguna.

Rocío Jurado, una de las artistas más queridas y representativas de España, nació en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946. De nombre completo Rocío Carrasco Mohedano, comenzó su camino en el mundo de la música a mediados de los años sesenta.

Desde temprana edad, Rocío mostró un notable talento para el canto. A los 16 años, ganó un concurso de talentos en su localidad natal y pronto empezó a participar en diversos festivales y eventos en Andalucía.

En 1968, lanzó su primer disco, "Rocío Jurado canta a España", con interpretaciones de temas populares de diferentes partes del país. Este álbum fue un éxito que la lanzó al estrellato, consolidándola como una de las figuras más apreciadas del panorama musical español.

Durante su carrera, Rocío Jurado publicó más de 30 discos y vendió millones de copias internacionalmente. Además de su extraordinaria voz, también fue una actriz muy querida, participando en múltiples películas y programas de televisión.

Rocío fue igualmente una destacada defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un símbolo para ellos. En tiempos en que ser parte de esta comunidad era un tema tabú en España, ella abogó por el respeto y la aceptación sin importar la orientación sexual.

Dificultades

La vida personal de Rocío Jurado no estuvo exenta de dificultades. En 1984, enfrentó la pérdida de su hermano en un accidente automovilístico, y en 2006, su marido, José Ortega Cano, sufrió un grave accidente de tráfico que lo mantuvo en coma. Rocío también tuvo su propia batalla contra el cáncer, y tristemente falleció en 2006, a los 61 años, tras una larga lucha contra la enfermedad.

Su desaparición dejó una profunda huella en España y entre sus seguidores a nivel mundial. No obstante, el legado de Rocío Jurado perdura a través de su música, que sigue inspirando a numerosos artistas y admiradores.