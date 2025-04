La confesión íntima de Bertín Osborne que deja al descubierto su verdadera relación sentimental: "Tengo 50 amigas encantadoras con las que me divierto"

Bertín Osborne sorprendía al aceptar el reto de participar en Tu cara me suena, el programa de imitaciones y caracterización por excelencia de Antena 3. Desde Omar Montes hasta el mismísimo Elvis Presley, el cantante no ha duda en meterse en la piel de estos famosos cantantes, intentando dejar por unos minutos, de ser el intérprete de Buenas noches señora para meterse en un registro que nada tiene que ver con el suyo.

Sin embargo, parece que sus compromisos profesionales no le impiden llevar una vida de lo más intensa. A la pregunta de si está enamorado, el actor lo tiene claro. "No. ¡No sabes lo bien que estoy! Tengo 50 amigas encantadoras, me divierto, me lo paso fenomenal", decía el presentador, quien en los últimos días confesaba haber retomado la relación con Gabriela Guillén or el bien de su hijo.

"Lo mejor para mi hijo"

Radiante tras someterse a un tratamiento de estética en una conocida clínica de Madrid, Gabriela ha confesado que "siempre he buscado lo mejor para mi hijo, que esté bien y fuera de todo lo que es la polémica". Y lo ha conseguido acercando posturas con Bertín, al que habría visto varias veces en las últimas semanas para disfrutar del pequeño.

Y aunque sí ha reconocido que el primer encuentro entre el niño y su padre fue "muy bien" y algo muy emocionante, prefiere no revelar si las 'citas' se producen en su domicilio o en otro lugar para esquivar a las cámaras: "Estoy muy contenta, gracias, pero no voy a comentar más del tema ni voy a dar detalles de nada".

"Yo estoy contenta que, bueno, si él quiere ver al niño, que lo vea. Nunca he puesto ningún impedimento" ha confesado, confirmando con una sonrisa y un "claro que sí" que su pequeño crecerá más feliz si tiene a su padre a su lado.