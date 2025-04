Nuevo frente abierto para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia al desvelarse su polémico estilo de vida: "Un señor que está ahí tumbado, no trabaja de nada"

Trabajó con María Teresa Campos y también con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, pero desde hace unos años las declaraciones de Sergio Alís sobre ellas no son positivas, todo lo contrario. Ahora, le ha tocado a la pequeña del clan.

Después de la polémica que ha habido esta semana sobre el trato que Alejandra Rubio tiene con la prensa a diferencia de su primo, José María Almoguera, que es más simpático... el colaborador de televisión ha hablado sobre la joven y ha confesado que "no trabaja de nada y han intentado vender la boda".

Y no solo ha tenido palabras para Alejandra, también para su pareja, Carlo Costanzia, del que no ha tenido pelos en la lengua: "¿A qué se dedica? Es un es un señor que está ahí tumbado, ¿en qué trabaja? Como decía en la canción ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es él, de quién vive?".

Unas declaraciones que se producen después de que la hija de Terelu reconociese en 'Vamos a ver' que ella trabaja en el medio, pero no vende su vida a diferencia de su primo y avisar de que lo único que venderá será su boda.

Un aviso a navegantes que no ha pasado desapercibido por la prensa, sobre todo después de anunciar su embarazo con un reportaje impresionante en la revista ¡HOLA! con su pareja y padre de su hijo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿tiene pensado darse el 'Sí, quiero' con el modelo próximamente?

Fieles a la tradición

Fieles a la tradición de la familia Campos, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio han pasado la Semana Santa en Málaga, ciudad natal de María Teresa Campos, donde todavía conservan la vivienda familiar. Una escapada con significado, especialmente para la hija de Terelu, que ha querido mantener viva la costumbre de su abuela.

El actor ha compartido con entusiasmo cómo ha sido su primera experiencia en esta celebración andaluza: "Muy bonito, la verdad. Nunca había estado y me ha parecido precioso", contaba tras su regreso. Aunque su bebé también formó parte del viaje, Carlos ha aclarado que no lo llevaron a las procesiones por su corta edad: "No, no, estaba allí con nosotros, pero en casa. Imagínate meterle allí con toda esa gente... Mucho jaleo, muy chiquitito todavía".