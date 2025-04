Preocupación por esta exconcursante de Gran Hermano tras anunciar el retoque estético al que piensa someterse: "Por fin puedo decirle adiós"

Love Yoli es el nombre en redes de Yolanda Claramonte, exconcursante de Gran Hermano que ha logrado hacer de las redes sociales su modo de vida. Desde que se diera a conocer en Gran Hermano 15, la de Albacete no ha dejado de compartir a través de Instagram su día a día, su vida con sus hijas y su marido.

Sus retoques estéticos también son otra de las constantes de la influencer, que no ha dudado en desvelar el resultado de su última intervención estética, una lipopada a la que se sometía hace 7 días. Sin embargo, parece que la joven le ha pillado el gusto a pasar por quirófano y ya piensa en volver a tratarse otra zona aunque no ha desvelado cuál. "Siete días han pasado después de mi intervención y ya por fin puedo decirle adiós a la mentonera, al menos por el día. Por la noche me la voy a seguir poniendo. Evidentemente estoy un poco inflamadita, sigo con el proceso de cicatrización y todavía no os puedo enseñar los resultados reales", compartió en sus redes sociales.

"Si os soy sincera os diría que sí y lo llevo pensando mucho tiempo, pero no sé si me atreveré. Dejemos que la vida me sorprenda", revela Claramonte. Palabras que ha preocupado a algunos de sus seguidores.

Reality con historia

Gran Hermano (también conocido por sus siglas GH) es un reality show español producido por Zeppelin TV y emitido en Telecinco desde el 23 de abril de 2000. El formato es la adaptación española de Big Brother y fue el primer programa de telerrealidad en emitirse en España, obteniendo en su estreno un 36,5% de cuota de pantalla y siendo líder de audiencia en casi todas sus ediciones.Además, es el reality con más ediciones de la historia.

El concurso se basa en un grupo de concursantes anónimos que conviven en una casa aislada del exterior y totalmente equipada de cámaras y micrófonos para grabar lo que sucede. Este dura unos tres meses y, durante este tiempo, los participantes deben intentar superar las nominaciones de sus compañeros hasta conseguir el premio final, a menos que la audiencia decida expulsarlos en caso de estar nominados. El formato fue creado por el neerlandés John de Mol y desarrollado por su productora, Endemol. Ha sido emitido en más de 70 países, reportando a la compañía audiovisual importantes beneficios.

Hasta la actualidad se han emitido diecinueve ediciones del formato original, todas ellas en Telecinco, cadena que ostenta los derechos de emisión en España. A raíz de éxito del formato, Telecinco realizó diferentes versiones del formato, como es el caso —desde el año 2004— de Gran Hermano VIP la versión del programa con famosos, que va por la octava edición. Más tarde, en el año 2010, se estrenó El Reencuentro, del que se realizaron dos ediciones, la primera con parejas de concursantes de Gran Hermano que se reencontraron de nuevo en la casa para saldar cuentas pendientes, y la segunda con concursantes de diferentes realities de Telecinco. En las dos ediciones se concursaba en pareja. Del mismo modo, en 2019, llegó Gran Hermano Dúo, una variante del formato en la que participarían famosos por parejas que va por la tercera edición.