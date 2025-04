El radical cambio físico de la actriz gijonesa Paula Prendes en Pasapalabra: "La gente no me reconoce"

La actriz asturiana Paula Prendes ha sido este viernes uno de los cuatro rostros famosos que han participado en el programa de Pasapalabra. Junto a ella, han estado para concursar con Manu y Rosa, los también actores Fran Perea (cantante también), Mariona Terés y Luis Merlo. La gijonesa ha llamado la atención de todos por su radical cambio de look.

Este viernes Manu alcanzaba el programa número 239 y Rosa, el 109. Y los dos perseguían un bote de más de 1,5 millones de euros. Roberto Leal, el presentador, empezó la ronda de presentaciones por Fran Perea. Con él precisamente coincidió, como así contó, en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra. Esta última estuvo justo esta semana participando en Pasapalabra. Casualidades de la vida. "Me tocó casar a los jóvenes, a los chavalinos. Cuando queráis casaros, me llamáis", bromeó Perea.

En su mismo equipo, en el de Manu, estuvo Mariona Terés. "La última vez que estuve aquí también estaba Manu. Me hace mucha ilusión que siga aquí", dijo. Entonces, el concursante madrileño llevaba "unos 15 programas". Ahora acumula 239.

Roberto Leal se dirigió al otro lado de la mesa, con Paula Prendes y Luis Merlo en el equipo de la gallega Rosa. Fue ahí cuando el presentador pidió el aplauso del público para ella, aunque estuviese irreconocible. "¡Rubia! ¿Qué te parece? La gente no me reconoce", confesó la actriz. "Te da otro look, pero te queda bien", le dijo Leal. Porque Paula Prendes está estupenda ponga lo que se ponga. "Ahora por fin puedo hacerme la rubia, que lo llevo haciendo toda la vida. Ahora está justificado", tiró de ironía la actriz.

El verdadero motivo por el que Paula Prendes, que participó entre otros programas en "Sé lo que hicistéis..." o "Zapeando" así como en series como "Gran Hotel", "Velvet" o "Servir y Proteger", está ahora teñida de rubia es el rodaje de una nueva película: "Coartadas", "que se entrenará el 28 de noviembre o para Navidades", según desveló la propia actriz y presentadora en Pasapalabra.

"Es una comedia desternillante. Estamos en pleno rodaje en Tenerife. Lo estamos pasando muy bien. Mi personaje es divertídisimo. Nos quedan como quince días de rodaje. A partir de ahí, esperando a que se estrene", explicó. Paula Prendes tiene más proyectos en marcha, después de varios años alejada de los focos. "Ya tocaba, ¿eh hijo?", le dijo a Roberto Leal. Y es que también ha rodado la serie "La encrucijada", de Antena 3. "La terminamos en diciembre y estamos pendientes de su emisión en esta casa. Hemos hecho 60 capítulos", remató.

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.