Tamara rompe su silencio tras ser acusada de varios delitos por su exrepresentante y advierte: "Me hicieron crear una empresa para..."

Bombazo, una conocida cantante española acaba de anunciar que se separa de su marido con el que lleva casada veinte años: "Ya hemos tenido nuestro tiempo".

Estamos hablando de la cantante Tamara, tal y como publica la revista Semana. “Es una noticia que estoy dando ahora, una vez consensuado con Daniel, mi pareja, bueno expareja, porque es una separación que llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo cuento de una forma serena y tranquila, porque ya hemos tenido nuestro tiempo”, explica la cantante.

Y es que, tal y como contó, fue ella la que tomó la decisión. "A finales de 2023 empecé a plantearme que Daniel y yo no íbamos por el mismo camino y en mayo de 2024 ya me siento con él y le digo lo que me está sucediendo: ‘Te quiero, te adoro, te admiro como padre, me pareces un hombre fantástico, pero no te amo como debería como pareja. No quiero que esto se convierta en una relación de monotonía y costumbre, sin pasión y deseo como teníamos’".

Sin embargo, la cantante no solo está inmersa en un proceso de divorcio. A esto se suma la denuncia de su exmanager por un posible delito de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Ahora, la cantante responde. "Es un proceso que está judicialmente abierto. Yo me siento bien y vendo música, no polémicas", son algunas de las declaraciones de Tamara cuando le preguntamos por esta polémica.

Vida y trayectoria

Tamara Macarena Valcárcel Serrano (Sevilla, Andalucía, 27 de junio de 1984), conocida simplemente como Tamara, es una cantante española, principalmente conocida por sus interpretaciones de boleros y baladas románticas. Es nieta del gran cantaor de copla y flamenco Rafael Farina, sobrina nieta del cantaor Rafael Salazar Motos y sobrina segunda del cantaor Diego el Cigala.

Conocida actualmente como "La reina del bolero", cuenta con veinticinco años de carrera musical. Sus ventas discográficas superan las 2.500.000 copias en España y el millón de copias en América Latina[3]. En 2003, la discográfica Muxxic le otorgó el disco de diamante por las ventas de un millón de copias pertenecientes a sus tres primeros álbumes de estudio Gracias (1999), Siempre (2001) y Abrázame (2003).

Algunas de las interpretaciones exitosas de Tamara son "Si nos dejan", "Cada día", "Cómo le explico", "Gracias", "Celos", "Siempre", "Herida de amor", "No quiero nada sin ti", "Ni tu verdad ni la mía", y versiones de "El gato que está triste y azul" y "La distancia" de Roberto Carlos, "Lo mejor de tu vida" y "La vida sigue igual" de Julio Iglesias o "Si no te hubieras ido" o "Amor en silencio" de Marco Antonio Solís.