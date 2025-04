Última hora sobre el estado de salud de Kiko Matamoros, Marta López Álamo advierte de un dato que podría dejarlo fuera de La familia de la tele: "No es nada buen..."

El pasado 10 de abril, 24 horas después de presentar por todo lo alto su nuevo programa en TVE, 'La familia de la tele', Kiko Matamoros activaba las alarmas sobre su salud al compartir una imagen desde el hospital y anunciar que había pasado por quirófano. Era su mujer Marta López Álamo la que, consciente de la preocupación de sus seguidores por esta intervención, informaba que no había sido un paso por quirófano de urgencia sino algo programado, apuntando que el colaborador se encontraba bien y pronto podría retomar sus compromisos.

Dos semanas después, y a escasos días del estreno de su nuevo proyecto -estaba previsto que el magazine arrancase en La 1 este martes 22, pero el fallecimiento del Papa Francisco ha retrasado el inicio del programa hasta el próximo lunes 28-, Kiko continúa alejado del foco mediático, y ha llamado especialmente la atención su ausencia en el tanatorio de la madre de Lydia Lozano, al que en cambio sí acudieron el resto de sus compañeros, como María Patiño, Belén Esteban, Kiko Hernández o Carlota Corredera.

¿Peligra su participación en La familia de la tele?

Marta López Álamo, su mujer, ha sido la encargada de dar la útlima hora sobre el estado del colaborador.

"Muy bien, no hemos entrado más en detalle porque él no ha querido, pero era sencillo. La recuperación es programada, nada de urgencia. Está respondiendo muy bien, haciendo vida normal, prácticamente", ha apuntado Marta.

Aun así, ha lamentado que aún "no puede entrenar", algo que tiene a Kiko Matamoros "un poco de bajón". "Pero bueno, está bien, que es lo importante. No es nada buen enfermo, pero intento que relativice todo", ha concluido la modelo, asegurando que su pareja no lleva bien el tener que pasar por el hospital.