Tras anunciar su adiós, Frank Blanco se pronuncia sobre la expulsión de Carmen Alcayde de Supervivientes y señala a este nombre de Telecinco: "Es culpa de vosotros"

Frank Blanco aterrizaba en Telecinco tras su paso por LaSexta, donde estuvo al frente de Zapeando desde los inicios del programa. En la cadena de Mediaset, el periodista empezó como colaborador en algunos realities de la cadena hasta acabar presentando Tardear, el magacín de las tardes de Telecinco en el que junto a Patricia Dulanto analizan la actualidad.

Sin embargo, el presentador abandonaba el programa, coincidiendo con la muerte del papa. Algo que nada tenía que ver con su baja ya que ausencia se debía a que se encuentra de vacaciones en Kenia, tal y como ha contado a sus seguidores a través de sus redes.

Pero, al margen de su retiro vacacional, el presentador ha sido noticia por manifestar su postura sobre la complicada situación de Carmen Alcayde en Supervivientes, tras ser expulsada por la audiencia.

"Yo a Carmen le he dado mucha cera, pero no entiendo que haya sido expulsada con la cantidad de muebles que hay. No lo entiendo.", empezaba comentando Leticia Requejo. Y eso era lo que provocaba que Frank Blanco no se reprimiera y señalara a todo 'Tardear'. "¿No lo entiendes? Eso es culpa de vosotros", le replicaba el presentador.

"¿Estás echando tierra sobre este programa y sobre tus compañeros?", le preguntaba entonces Verónica Dulanto a su compañero tratando de crear más lío. "Ha faltado mucha gente defendiendo a Carmen, que bien que os ha gustado echarle cera y ahora es 'ay que la han echado'", incidía Frank, señalando así a Tardear

Trayectoria

Nació en Barcelona, creció en Mollet del Vallés (Barcelona). Es el pequeño de tres hermanos. Sus padres nacieron en Almadén (Ciudad Real).

Sus inicios como locutor de radio fueron en Radio Mollet en 1988 a la edad de 13 años. Después, en 1997 se incorporó a Cadena Top en Barcelona y condujo el magacín Segundos fuera. Tras dejar Cadena Top pasó a Los 40 Principales de Gerona y a Radio España - Cataluña. En 2001 se trasladó a Madrid para formar parte del equipo de locutores de Los 40.

Paralelamente, entre 2001 y 2002 colaboró en Crónicas marcianas presentado por Javier Sardà en Telecinco, haciendo de su doble. Después, entre 2006 y 2012 fue el presentador del morning show Anda ya de Los 40. Paralelamente, en 2004, hizo un cameo en un capítulo de Los Serrano. Compaginándolo con la radio, también trabajó en Canal+ presentando Del 40 al 1 y en Cuatro y Los 40 TV presentando otros magazines musicales, en 2008 presentó Caiga quien caiga en La Sexta y fue colaborador de Gran Hermano 12+1 en Telecinco con Jordi González, entre el 22 de enero y el 28 de mayo de 2012.

El 29 de junio de 2012, después de 11 años en Los 40 y 6 años en Anda ya, pasó a conducir el morning show Atrévete de Cadena Dial, dentro del Grupo Prisa. Compaginándolo con la presentación de Atrévete, se puso al frente de Gran Hermano: El Debate entre febrero y junio de 2013 en Telecinco en sustitución de Jordi González.

Entre el 7 de septiembre y el 11 de octubre de 2013, dirigió y presentó el programa A vivir Madrid de la Cadena SER en Madrid, que se emitió los fines de semana de 12:00 a 14:00