Chelo García-Cortés confiesa el dinero público que cobrará La familia de la tele: "No, estoy mintiendo"

La familia de la tele, el nuevo espacio televisivo de TVE y la gran apuesta de la cadena pública por combinar servicio público y entretenimiento, se habría estrenado el pasado lunes, sin embargo, el repentino fallecimiento del papa el pasado domingo y el decreto de tres días de luto, hizo que el lanzamiento del nuevo formato se pospusiera sin fecha fija de estreno.

Una de las grandes incógnitas es saber cuánto cobrarán los colaboradores ya que se trata de un espacio que se emite en la tele pública y que por tanto se pagará con dinero de los contribuyentes. Sobre esto se ha pronunciado Chelo García-Cortés. No lo sé, no te miento, no. No, estoy mintiendo, no lo sé. Yo creo que hoy sabremos algo. A mí mis jefes no me han dicho nada. A mí me han dicho que tenía que estar aquí hoy a las cuatro y media porque nos íbamos a ver con todos vosotros.

Gran estreno en TVE

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde.

La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores. Además, cuenta con secciones dedicadas a la salud, el bienestar, el deporte, la psicología y la pedagogía; al cine, la música, el teatro y la televisión; el consumo, las estafas, las investigaciones y los casos de impacto social; a la gastronomía, la decoración, la jardinería, el orden y la limpieza, así como la cultura y tradiciones. Igualmente, tienen una presencia importante las conexiones en directo con un equipo de reporteros, todo ello con vocación de servicio público, así como las entrevistas.