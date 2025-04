Lluvia de críticas a esta influencer por el arriesgado bikini con el que posa en Instagram: "Terror. El menos favorecedor que he visto en mi vida"

Las redes son un espacio en el que dar a conocer desde el último restaurante de moda, una escapada a un lugar paradisiaco o el modelito elegido para una jornada de playa. Sin embargo, también son un escaparate para muchos famosos e influencers que no dudan en compartir su día a día o incluso vivir de su contenido en estas plataformas.

A pesar de que la vida a través de los filtros de Instagram pueda parecer idílica, los comentarios desafortunados que muchos creadores de contenido reciben a diario son una de las caras b de las redes. Si no, que se lo digan a Madame de Rosa. La influencer, que hace unos meses era noticia por un escándalo legal en el que estaba involucrado su marido y del que se desligaba alegando que no era conocedora de los actos ilegales de su "exmarido", se encuentra de viaje en Bahamas y a pesar de lo paradisiaco del lugar, la madrileña no ha dejado de recibir críticas por unas fotos que ha compartido en Instagram.

En ellas aparece en la playa con un arriesgado bikini que ha suscitado todo tipo de críticas. "Es el bikini menos favorecedor que he visto en mi vida", "No me gusta, no es nada favorecedor", "¿Qué necesidad?", "¿Tendrá espejo?", "Muy flaca, sin forma, como un chico", "Terror"...

Influencer

Madame de Rosa es el nombre por el que es conocida la popular blogger de moda española llamada Ángela Rozas Sainz. La madrileña es muy discreta con su vida personal y en su cuenta de Instagram apenas muestra a su familia, centrándose en crear uno de los mejores contenidos de moda España.