Las redes estallan contra Anabel Pantoja por este comentario sobre el Papa Francisco: "lo hacen porque les pagan"

Anabel Pantoja, compartió desde Canarias cómo ha vivido la ceremonia de despedida del Papa Francisco al que, según recordó, pudo conocer en una visita al Vaticano junto a su familia. A lágrima viva, la sobrina de la tonadillera publicó un vídeo en sus redes sociales comentando algunos de los momentos más destacados del funeral: "No lo había visto, pero no se merece menos el Papa. No se merece menos de que esté todo el mundo allí. Ojalá hubiera podido ir yo a despedirlo, pero os juro que lo que a mí este hombre me transmite...".

Muy emocionada, ha continuado: "No valoramos lo que tenemos hasta que se pierde, y ahora mucha gente está valorando al Papa cuando ya se ha ido. Me alegro de que tenga este homenaje. Ojalá llegue un Papa igual o mejor que él, pero lo veo difícil", decía la prima de Kiko Rivera también ha criticado la presencia de tantos líderes políticos en el funeral: "Una de las cosas que me estoy preguntando es, 'ese hombre tiene que tener familia'. Obviamente, a sus padres ya no los tiene, pero sobrinos, tíos, primos... Esa gente tiene que estar ahí, en primera fila, no tantos Reyes ni tanto político", comentaba en una historia de Instagram.

"Ahí debería estar su familia con él, porque cuando una persona se va, lo que necesita es a su familia alrededor. Entiendo que estarán por ahí, pero yo no quiero ver tanto politiqueo, quiero ver a su familia de Argentina", ha dicho visiblemente molesta. "¿Lo ves? Esta gente está contratada —decía, refiriéndose a los encargados de portar el féretro—, lo hacen porque les pagan. No son amigos suyos. ¿Dónde está la gente que lo quiere de verdad? Sus amigos... Esta gente está contratada para cargar con él", concluía.

María González Falcó / Benito Domínguez

Sus palabras no han tardado en tener respuesta entre algunos usuarios de las redes: "Deberían llevar un cartelito que pusiera familia para que ella estuviera tranquila", "Menos Tiktok y más cultura" o "Madre mía, perdónala Dios mío que no sabe lo que dice".