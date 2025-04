Rosa estalla en Pasapalabra: "Cuando hablo, no es, y cuando callo, es"

Rosa ha terminado su programa número 108 en Pasapalabra con un gran cabreo. "Cuando hablo, no es, y cuando callo, es", ha dicho nada más agotar su tiempo en el Rosco y tras perder una oportunidad de oro ganar el bote del concurso, que ya supera los 1,5 millones de euros. La gallega se sabía la respuesta, pero por miedo a cometer un error y perder, decidió guardar silencio. ¡Menuda pena!

Todo paso en el programa de este viernes, en el que se estrenaron cuatro nuevos rostros de famosos como invitados: los actores Paula Prendes, Luis Merlo, Fran Perea y Mariona Terés. Roberto Leal, el presentador, empezó la ronda de presentaciones por Fran Perea. Con él precisamente coincidió, como así contó, en la boda de Víctor Elías y Ana Guerra. Esta última estuvo justo esta semana participando en Pasapalabra. Casualidades de la vida. "Me tocó casar a los jóvenes, a los chavalinos. Cuando queráis casaros, me llamáis", bromeó Perea.

En su mismo equipo, en el de Manu, estuvo Mariona Terés. "La última vez que estuve aquí también estaba Manu. Me hace mucha ilusión que siga aquí", dijo. Entonces, el concursante madrileño llevaba "unos 15 programas". Ahora acumula 239.

Roberto Leal se dirigió al otro lado de la mesa, con Paula Prendes y Luis Merlo en el equipo de la gallega Rosa. Fue ahí cuando el presentador pidió el aplauso del público para ella, aunque estuviese irreconocible. "¡Rubia! ¿Qué te parece? La gente no me reconoce", confesó la actriz. "Te da otro look, pero te queda bien", le dijo Leal. Porque Paula Prendes está estupenda ponga lo que se ponga. "Ahora por fin puedo hacerme la rubia, que lo llevo haciendo toda la vida. Ahora está justificado", tiró de ironía la actriz.

El verdadero motivo por el que Paula Prendes, que participó entre otros programas en "Sé lo que hicistéis..." o "Zapeando" así como en series como "Gran Hotel", "Velvet" o "Servir y Proteger", está ahora teñida de rubia es el rodaje de una nueva película: "Coartadas", "que se entrenará el 28 de noviembre o para Navidades", según desveló la propia actriz y presentadora en Pasapalabra.

Pero volvamos al concurso y a los minutos finales de Pasapalabra. Es decir: al Rosco. Rosa se enfrentó, como todas las tardes, al madrileño Manu, que lleva nada menos que 239 programas. Tras largos silencios y muchos "pasapalabras", la gallega decidió plantarse con 21 aciertos, al igual que Manu, que lo hizo después. El enfado de la gallega se produjo porque pudo ganar el programa al saberse la respuesta de la letra C.

"Parte de la mecánica que estudia el comportamiento de los cuerpos con independencia de las fuerzas que la producen", enunció Roberto Leal. "Creo que la voy a dejar, porque seguro que la digo mal", dijo Rosa. Acabó el tiempo y la gallega soltó la respuesta que tenía en la cabeza, además doble: "¿Cinemática? ¿Cinética?". Y para su sorpresa y disgusto las dos eran correctas. "Cuando hablo, no es, y cuando callo, es", remató.