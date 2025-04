Terelu Campos a juicio por su debut como actriz: "Estábamos nerviosos, no me hacía falta verla"

El 26 de abril era una fecha señalada en el calendario de Terelu Campos y los suyos, los más cercanos, sabían de la importancia que tenía estar a su lado en su debut como actriz. Familiares y amigos no quisieron perderse el estreno de su obra en el Teatro Zorrilla de Valladolid para que se sintiese lo más arropada posible.

A pesar de las especulaciones que ella misma fomentó jugando al despiste hasta el último momento, Alejandra Rubio finalmente acudió junto con su pareja, Carlo Costanzia. También fue su hermana, Carmen Borrego, acompañada por su inseparable marido, José Carlos Bernal.

En cuanto a las amistades que se dejaron ver por ahí, no faltaron Kike Calleja y su mujer, Raquel Abad, quienes mantienen una relación muy estrecha con la colaboradora de televisión.

Carmen Borrego se moja

Tras finalizar la obra de teatro, Carmen aseguró que su madre "estará muy orgullosa" de su hermana por lo bien que lo hizo. "Al principio no me imaginaba cómo estaba ella, todos estábamos nerviosos, pero yo sabía quién es Terelu, no me hacía falta verla" comentó.

Por su parte, Alejandra salía del teatro "súper feliz y súper orgullosa" porque "me ha encantado, nos hemos reído un montón y ha ido todo perfecto". Al igual que José Carlos Bernal: "Me ha gustado mucho. la verdad que me ha sorprendido".