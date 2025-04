Matamoros reaparece tras ser ingresado de urgencia y destapa la complicada experiencia que ha vivido con Mar Flores: "Vomitando desde los 500 metros"

Kiko Matamoros está a solo unas horas de debutar en el gran estreno de La familia de la tele, el nuevo programa de las tardes de TVE que promete ser una especie de "Sálvame", gran parte de los colaboradores vienen del extinto programa de Jorge Javier Vázquez, pero renovado y con más vocación de servicio público. Sin embargo, hace unos días saltaba la noticia de que el tertuliano había sido intervenido de urgencia, lo que hacía pdudar sobre su continuidad en el programa.

Ha sido su mujer, Marta López Álamo, la que ha salido a descartar esta posibilidad, reconociendo que el colaborador se encuentra en perfectas condiciones.

Ahora, ha sido la hija del tertuliano, Laura Matamoros, la que ha hecho saltar las alarmas por un mensaje compartido en Instagram. La influencer ha participado en una hyrox, una competición fitness que pone a prueba a todos los participantes combinando carreras con entrenamientos y que la joven ha realizado en compañía de su tía Mar Flores. "Vomitando desde los 500 metros... así todo Hyrox", decía la joven en Instagram.

¿Peligra su participación en La familia de la tele?

Marta López Álamo, su mujer, ha sido la encargada de dar la útlima hora sobre el estado del colaborador.

"Muy bien, no hemos entrado más en detalle porque él no ha querido, pero era sencillo. La recuperación es programada, nada de urgencia. Está respondiendo muy bien, haciendo vida normal, prácticamente", ha apuntado Marta.

Aun así, ha lamentado que aún "no puede entrenar", algo que tiene a Kiko Matamoros "un poco de bajón". "Pero bueno, está bien, que es lo importante. No es nada buen enfermo, pero intento que relativice todo", ha concluido la modelo, asegurando que su pareja no lleva bien el tener que pasar por el hospital.